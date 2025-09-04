Business controller
Nu söker vi en Business controller till Öresundskraft
Om uppdraget
Nu söker vi en Business controller till Öresundskraft. Uppdraget är på heltid med start omgående och förväntas pågå i 6 månader.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren Business controller som ska arbeta affärsnära och fungera som samarbetspartner till verksamheten genom att stötta och utmana i det dagliga arbetet. Rollen innebär nära samarbete med ledningsgrupper och enhetschefer där du förväntas bidra med analys, uppföljning och beslutsunderlag som stöd för strategiska och operativa beslut.
Löpande operativ rapportering, analys och uppföljning
Affärs- och verksamhetsplanering
Utveckla och förbättra rapporterings- och analysprocesser
Delta i koncernövergripande utvecklingsprojekt
Dina kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning
Minst 5 års erfarenhet i liknande roller som controller
God redovisningskunskap
Erfarenhet av investeringsuppföljning
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av BI-verktyg och arbete med stora datamängder
Meriterande
Erfarenhet av energibranschen
Erfarenhet och intresse av tekniska lösningar för uppföljning och analys
Intresse av digitalisering och teknisk utveckling relevant för arbetsuppgiften
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 250908
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman, jan.snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 5000.
