Business Controller - Uppsala arenor och fastigheter
2026-01-02
Välkommen till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB! Bolaget bygger, äger, utvecklar och förvaltar arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Vi skapar levande mötesplatser i en växande kommun och bidrar till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Vi bidrar aktivt i arbetet för ökad folkhälsa och utvecklar Uppsala som evenemangsplats. Några av våra välbesökta arenor och byggnader är exempelvis Fyrishov, Studenternas, Gränby sportfält, Uppsala konsert och kongress samt stadshuset.
Hos oss finns kollegor i många olika yrkesgrupper med stor samlad kompetens. Tillsammans vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats där vi gör skillnad för Uppsala kommuns invånare, föreningar och deras supportrar, våra hyresgäster
samt besökare till staden.
Mer information om vårt bolag hittar du på https://arenorochfastigheter.uppsala.se/
Har du erfarenhet av budgetarbete och arbete med ekonomisk uppföljning? Gillar du att vara ett aktivt stöd till chefer? Då kan det här vara jobbat för dig!
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB är ett kommunägt bolag som bildades 2021 genom sammanslagning av flera bolag och förvaltningsenheter. Vi är verksamma inom fastighetsbranschen och besöksnäringen i Uppsala. Bolaget äger, förvaltar, bygger och utvecklar arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd.
Ditt uppdrag
Som Business Controller hos oss arbetar du nära verksamheten och är en viktig partner i ekonomiska frågor. Du kommer att arbeta med budget, prognoser, bokslut, analys och rapportering. Rollen innebär att du stöttar ledningen med ekonomiska underlag och bidrar till att utveckla affärsområdets ekonomiska styrning. Bolaget är nu uppdelat i två affärsområden, tillgång och verksamhet. På affärsområde tillgång hanteras ekonomin kopplad till våra fastigheter. Allt från investeringar, utveckling i projektekonomi till löpande förvaltning. Inom affärsområde verksamhet hanteras bland annat evenemang och badverksamhet.
Du ingår i ekonomiavdelningen som består av enheten för redovisning och lön, samt enheten controlling där du rapporterar till controllerchef. Rollen kräver mycket kontakt med kollegor och du samarbetar löpande med affärsområdesledning, redovisningsenheten, kvalitetscontroller samt relevanta kollegor inom bolaget och kommunen. Vi arbetar i aktivitetsbaserad miljö och erbjuder flexibla arbetstider med möjlighet att arbeta både på plats och på distans.
Din Bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av budgetarbete och arbete med ekonomisk uppföljning. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i Excel. Du behöver även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Som person är du strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vidare har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Jobbet passar dig som är analytisk och är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Louise Sköld, biträdande ekonomichef, 018-727 26 17.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekryterare Britt Pedersen, 018-727 67 12.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
