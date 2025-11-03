Business Controller - Operational Excellence | Södertälje
Sway Sourcing Sweden AB / Controllerjobb / Södertälje Visa alla controllerjobb i Södertälje
2025-11-03
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Södertälje
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Är du en analytisk och strukturerad Business Controller med passion för Operational Excellence? Vi söker dig som vill bidra till utveckling, förbättring och styrning i en global FoU-organisation där ditt arbete gör verklig skillnad.
Om uppdraget
I rollen som Business Controller blir du en del av ett globalt managementteam inom R&D och ansvarar för att driva och stödja organisationens ekonomiska processer - från finansiell planering och budget till uppföljning och rapportering. Du är en viktig partner till ledningen och arbetar nära verksamheten med att skapa insikter, fatta beslut och bidra till ständiga förbättringar.
Vi tror att du är
En erfaren och självständig controller med god analytisk förmåga och starkt affärsfokus. Du trivs med att ta initiativ, fatta snabba beslut och kommunicera tydligt. Du inspirerar och motiverar andra, samtidigt som du tänker kreativt och hittar lösningar även i komplexa situationer.
Din bakgrund
Flera års (8-10+) erfarenhet inom controlling
Hög kompetens i Excel, PowerPoint och Power BI
God förståelse för EPM Cloud och SAP
Relevant akademisk examen, t.ex. Civilekonom, Industriell ekonomi eller motsvarande
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Omfattning & start
Start: 17 november 2025
Slut: 30 juni 2026
Omfattning: 100%
Plats: På plats i Södertälje (ingen distans)
Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande - vänta därför inte till sista dagen! Om din profil matchar uppdraget kontaktar vi dig för en dialog innan eventuell presentation till kund.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Isabel Tataje isabel@swaysourcing.com Jobbnummer
9585230