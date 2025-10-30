Business Analyst inom Pricing
Experis AB / Datajobb / Stockholm
2025-10-30
Vill du vara med och utveckla PostNords nordiska prisverktyg och modeller och göra våra beslut ännu mer affärsmässiga? Som Business Analyst blir du länken mellan verksamhet och utveckling och leder arbetet med att utveckla de verktyg som ligger till grund för PostNords nordiska prissättningsstrategier. Du får en central roll i ett team som är mitt i en nordisk transformation där ditt arbete får direkt påverkan på PostNords konkurrenskraft och lönsamhet!
Du, Vi & Jobbet
I PostNord Groups centrala enhet för prissättning är du med och formar hur våra nordiska prissättningsverktyg och processer utvecklas och används. Du blir en nyckelperson och samarbetar nära produktägare, utvecklingsteam och verksamhet för att säkerställa att lösningarna fungerar i praktiken och är väl förankrade.
Vad kommer du att göra?
* Samla in och strukturera affärsbehov, och omvandla dem till tydliga krav.
* Samarbeta med produktägare och utvecklingsteam för att driva lösningar från idé till implementering.
* Stötta prissättning och intäktsstyrning genom analys och insikter kopplade till affärsmål.
* Fungera som brygga mellan verksamhet och IT, och säkerställa gemensam förståelse för krav och lösningar.
* Facilitera workshops och möten för att säkerställa att lösningarna möter affärsbehoven.
* Delta aktivt i det agila utvecklingsarbetet, inklusive sprintplanering och backlog refinement.
* Bidra till förbättring av arbetssätt och processer inom utveckling och kravhantering.
* Skapa business case, effektanalyser och förbereda beslutsunderlag till ledningen.
Vem söker vi?
Vi tror att du har en universitetsutbildning inom företagsekonomi, informationsteknik, datavetenskap, teknik eller annat relevant område. Du trivs i gränslandet mellan affär och IT, där du skapar värde genom datadrivna insikter och strukturerad kravhantering. Du kan analysera komplexa problem och omsätta dem till praktiska lösningar som förenar verksamhetens behov med tekniska möjligheter. Din förmåga att kommunicera tydligt och samarbeta med olika intressenter gör att du snabbt blir framgångsrik i rollen.
Vi ser gärna att du har:
* Flera års erfarenhet som Business Analyst, projektledare eller produktägare i agila miljöer.
* God förståelse för systemutvecklingsprocesser och tekniska lösningar.
* Vana av att arbeta nära produktägare och utvecklingsteam samt att samla in krav, skapa user stories och hantera backlog.
* Erfarenhet av verktyg som Jira, Confluence, Miro, PowerPoint och Excel.
* Erfarenhet av att arbeta med prissättning eller intäktsstyrning
* Mycket goda kunskaper i svenska, norska eller danska samt engelska - i tal och skrift
Du ska må bra
Vi är ett modernt kundorienterat företag som tänker lika mycket på våra anställda som på våra kunder. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete i en internationell miljö med ständigt nya utmaningar och snabba beslut. Förutom schyssta anställningsvillkor enligt kollektivavtal erbjuds du:
* Flexibel hybrid arbetsplats. Se filmen om vårt kontor.
* Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
* Goda försäkrings- och tjänstepensionsvillkor
* Friskvårdsbidrag samt möjlighet att träna på Arkens gym och simhall
Personalförmåner genom PostNord Plus - vår personalstiftelse
PostNord's vision är att vara favoritleverantören i Norden. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag och säkerställer kommunikations- och logistiklösningar för företag och privatpersoner. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare, allt för att nå vår vision samt göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på group.postnord.com
Vad väntar du på?
I den här rekryteringen samarbetar PostNord med Jefferson Wells. Om du har frågor eller funderingar, vänligen maila malin.magnusson@jeffersonwells.se
eller ring på 076-780 68 64.
Vi ser fram emot att höra från dig!
