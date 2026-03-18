Business Analyst
2026-03-18
Till vår kund söker vi nu en Business Analyst Transport
Uppdragsbeskrivning
Kunden söker en driven och analytisk Business Analyst med specialistkompetens inom Transport Management Systems (TMS) och logistikprocesser. Du blir en viktig spelare i bolagets största pågående IT satsning - att etablera en modern, skalbar end to end plattform för logistik genom nytt ERP, nytt WMS samt ett uppgraderat TMS landskap.
Som Business Analyst inom Transport arbetar du nära verksamhet, produktteam och arkitekter för att omsätta behov till tydliga krav, effektiva processer och hållbar funktionalitet inom TMS.
Om rollen
I rollen som Business Analyst Transport ansvarar du för att:
Identifiera, analysera och beskriva verksamhetsbehov inom transportområdet och översätta dem till krav för TMS lösningar.
Stötta design och vidareutveckling av bolagets framtida logistikplattform genom att säkerställa att TMS stödjer transportflöden, masterdata, planering och orderhantering.
Dokumentera och visualisera processer, användningsfall och informationsflöden tvärs TMS, ERP och WMS.
Vara en nyckelkontakt mellan verksamheten och IT - facilitera workshops, förankra krav samt säkerställa att lösningar skapar reellt värde.
Bidra till testplanering, acceptanstester och kvalitetssäkring av nya funktioner.
Arbeta datadrivet genom att analysera transportdata, identifiera förbättringsmöjligheter och stötta beslut med insikter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Kravanalys & processutveckling
Samla in och strukturera verksamhetskrav för TMS relaterad funktionalitet.
Modellera och vidareutveckla logistik och transportprocesser för både nuvarande och framtida arbetssätt.
Säkerställa att krav är spårbara, prioriterade och förankrade med rätt intressenter.
Stöd i design & implementation
Samarbeta med lösningsarkitekter och produktteam i framtagandet av funktionell design.
Säkerställa att TMS lösningar harmoniserar med bolagets informationsmodell, masterdata och systemroller i ERP/WMS.
Skriva detaljerade user stories och stötta teamen i det dagliga arbetet under utvecklingscykeln.
Tvärfunktionellt samarbete
Arbeta nära processägare, transportplanerare, driftorganisation, arkitekter och externa leverantörer.
Driva och facilitera workshops, demos och förankringsmöten.
Koppling till kundens stora IT förflyttning
Bidra aktivt in bolagets gemensamma end to end design för TMS, ERP och WMS.
Stödja implementering och utrullning av nya arbetssätt genom förändringsledning och utbildning.Publiceringsdatum2026-03-18Kompetenser
5+ års erfarenhet som Business Analyst eller motsvarande inom logistik, supply chain eller transport.
God förståelse för transportprocesser, orderflöden, planering och masterdata.
Erfarenhet av TMS plattformar och deras roll i logistikens systemlandskap.
Mycket god förmåga att analysera, dokumentera och strukturera information.
Vana att arbeta i större transformations- eller implementationsprojekt.
Erfarenhet från FMCG, partihandel eller dagligvarulogistik är starkt meriterande.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
Landsvägen 57
172 65 STOCKHOLM
