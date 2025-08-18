Budbilschaufförer 50 % Perfekt för studenter eller idrottare
Human Talent North AB / Fordonsförarjobb / Luleå Visa alla fordonsförarjobb i Luleå
2025-08-18
Budbilschaufförer 50 % - Perfekt för studenter eller idrottare Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Human Talent specialiserar sig på att matcha aktiva idrottare och personer med idrottsbakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi vet att egenskaper som lagarbete, disciplin, fokus och förmågan att prestera under press är ovärderliga - både på planen och i arbetslivet.
Nu söker vi budbilschaufförer på 50 % för deltidsarbete under sommaren och eventuell fortsättning. Perfekt för dig som studerar, satsar på idrott eller har annan huvudsaklig sysselsättning och vill ha ett flexibelt extrajobb.Om tjänsten
Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket och gods till kunder på ett snabbt, säkert och professionellt sätt. Du kommer att:
Köra ut och leverera paket enligt plan.
Mötet kunder med ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Planera och optimera körningar för att hålla tider.
Hantera och kontrollera leveranser för att säkerställa kvalitet.
Arbetstider: varierande arbetstider dagtid och kväll, med schema anpassat för 50 % tjänst.
Vi söker dig som:
Har annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier eller idrott).
Är självgående, noggrann och ansvarstagande.
Trivs med att samarbeta och skapa goda relationer.
Är van att arbeta i högt tempo och hantera utmaningar strukturerat.
Har B-körkort och god körvana.
Meriterande:
Erfarenhet av budbilskörning eller liknande arbete.
God lokalkännedom och navigationsförmåga.
Vi värdesätter främst dina personliga egenskaper och den erfarenhet du tar med dig från idrottens värld - vare sig du är aktiv idag eller har en bakgrund inom idrott.Så ansöker du
Ansök via formuläret på vår hemsida eller skicka CV och personligt brev till oss. Berätta gärna om din nuvarande sysselsättning och hur du tror att dina färdigheter kan bidra till rollen.
