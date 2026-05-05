Budbilschaufför - Sommarvikariat
2026-05-05
Om jobbet Vi behöver utöka vårt team i hjärtat av verksamheten - produktionen. Att vara budbilschaufför hos oss handlar inte bara om att kunna köra bil, utan även om att erbjuda en utmärkt service. Som budbilschaufför kommer du även att vara involverad i sortering och omlastning av paket som ska vidare till våra Terminaler.
Jobbet är ett sommarvikariat V.28-V.33, 2 st. tjänster på 50% vardera, arbetstiderna kan variera mellan 06.00-20:00 efter schema under veckans alla dagar.
Du kommer att utgå från vår Terminal i Mantorp där du kör och levererar paket som står i vårt distrikt.
Med kollektivavtal säkerställer vi schyssta villkor för alla involverade parter, främjar en positiv arbetsmiljö och investerar i våra medarbetares välbefinnande. Ett viktigt steg för Instabee mot att skapa en mer jämlik och trivsam arbetsplats.
Om dig som söker tjänsten som Budbilschaufför: För att trivas och lyckas i den här rollen bör du vara en person som älskar service, då du kommer att vara i direkt kontakt med våra kunder. Vi tror att du trivs hos oss om du gillar en arbetsmiljö som är i ständig rörelse och där snabba förändringar är en del av vardagen. Du är pålitlig, noggrann och en problemlösare. Dessutom ser vi gärna att du trivs med att arbeta i team, då samarbete är en viktig del av rollen. Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
B-körkort
Flytande i Svenska och Engelska
Meriterande att tidigare ha arbetat inom logistikbranschen och/eller serviceyrke
Övrigt: Denna rekryteringsprocess består av personlighets- och logiktest via Alva Labs samt bakgrundskontroller via Verifiera för granskning av tidigare offentliga kriminalregister. Resultatet är offentlig information som hanteras konfidentiellt. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser på Instabee i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
Arbetsgivare Instabee Group AB
(org.nr 559396-6236), https://career.instabee.com
Runvägen 2, 59558 (visa karta
)
595 58 MANTORP
För detta jobb krävs körkort.
