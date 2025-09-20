budbilförare
2025-09-20
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
, Göteborg
Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
* Leverera varor till angivna adresser i tid.
* Säkerställa att lasten är hel och säker under transport och leverans.
* Följa trafikregler och bestämmelser.
* Sköta om och underhålla lastbilenKvalifikationer
* Giltigt lastbilskörkort (B).
* Tidigare erfarenhet av lastbilskörning.
* Punktlighet och förmåga att arbeta under press.
* God arbetsmoral och pålitlighet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: fma-80@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WFT AB
(org.nr 559268-6678)
fibervägen 2 (visa karta
)
435 31 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fadi Ahmad fma-80@hotmail.com Jobbnummer
9518750