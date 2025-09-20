budbilförare

WFT AB / Fordonsförarjobb / Härryda
2025-09-20


Publiceringsdatum
2025-09-20

Dina arbetsuppgifter
* Leverera varor till angivna adresser i tid.
* Säkerställa att lasten är hel och säker under transport och leverans.
* Följa trafikregler och bestämmelser.
* Sköta om och underhålla lastbilen

Kvalifikationer
* Giltigt lastbilskörkort (B).
* Tidigare erfarenhet av lastbilskörning.
* Punktlighet och förmåga att arbeta under press.
* God arbetsmoral och pålitlighet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: fma-80@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WFT AB (org.nr 559268-6678)
fibervägen 2 (visa karta)
435 31  MÖLNLYCKE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Fadi Ahmad
fma-80@hotmail.com

Jobbnummer
9518750

