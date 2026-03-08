Budbilchaufför
Mål Transporter AB / Fordonsförarjobb / Härryda
2026-03-08
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mål Transporter AB i Härryda
Rollen som B-chaufför innebär att du bland annat har hand om utkörning av paket / pallar till företag och privatkunder. För att
du ska trivas i rollen bör du vara social, ha kunden i fokus och vara stresstålig då tempot kan vara högt i perioder. I rollen som
budbilsförare arbetar du ute. Även sortering och lastning av gods tillhör dina arbetsuppgifter, detta kan innebära tunga lyft och
därmed bör du vara i god fysisk form. Du kommer att arbeta självständigt med utgångspunkt i Mölnlycke.
Arbetet kommer vara under vardagar mån-fre.
Goda möjligheter till vidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: maltransporterab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mål Transporter AB
(org.nr 559267-0391)
Fibersvägen 2 (visa karta
)
435 31 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölnlycke Jobbnummer
9783588