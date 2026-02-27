Bud Förare
2026-02-27
Hämta och leverera paket, mat eller andra varor till kunder via cykel eller elcykel
Hålla kontakt med kundtjänst vid behov
Säkerställa att leveranser sker i tid och med god service
Vi söker dig som:
Har god cykel vana och gillar att röra på dig
Är punktlig, ansvarsfull och serviceinriktad
Trivs med att jobba självständigt
Har god lokalkännedom (eller använder GPS med lätthet)
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Möjlighet att arbeta utomhus och hålla dig i form
Trevligt och engagerat team
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: pref.brightstarservicesab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pref. Bright Star Services AB
