BT-läkare
2026-02-02
Region Uppsala
Välkommen till Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Hos oss växer kunskap och människor. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Vi är en region med hälso- och sjukvård över hela länet och ett ledande universitetssjukhus - Akademiska sjukhuset. Välkommen att arbeta med oss!
BT Region Uppsala
Bastjänstgöring (BT) i Region Uppsala genomförs fristående från ST. Som BT-läkare anställs du vid BT-enheten, som har ett regionalt uppdrag. Enheten är placerad vid Akademiska sjukhusets FoU-avdelning. Anställningen som BT-läkare är en visstidsanställning på 12 månader (BT-utbildningstjänst).
Vår BT inleds med en introduktionsutbildning under fyra veckor. Du tjänstgör sedan inom primärvård, akut sjukvård och psykiatri. Jour- och kvällstjänstgöring förekommer under placeringarna inom akut sjukvård och psykiatri. Tjänstgöringen inom primärvård är förlagd till vårdcentraler i olika delar av Uppsala län. Du behöver räkna med pendling till och från arbetet under denna placering.
Region Uppsala tillämpar kompetensbaserad rekrytering. I din ansökan behöver du visa att du svarar mot de kompetenser vi efterfrågar. Det är mycket viktigt att du är noggrann i din ansökan.
Formella krav för att kunna söka BT
Du omfattas av föreskriftsreglerade krav på Bastjänstgöring (BT).
Du har svensk läkarlegitimation från Socialstyrelsen.
Du har språkkunskaper i svenska motsvarande minst C1-nivå.
Meriterande
Tidigare tjänstgöring som legitimerad läkare i Sverige är meriterande i denna rekrytering. Annat relevant arbete inom hälso- och sjukvård kan också vara meriterande. Tidigare tjänstgöring som legitimerad läkare i Region Uppsala är meriterande. Annan tidigare erfarenhet av hälso- och sjukvårdsorganisationen i Region Uppsala kan vara meriterande. Avslutad utbildning på forskarnivå (fyra års forskarstudier på heltid om du är disputerad) är meriterande.
Din kompetens
Som person är du trygg och har självinsikt. Du har förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du är noggrann och strävar efter att uppfylla mål och kvalitetsstandard. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, väger samman komplex information och visar omdöme vid agerande och beslutsfattande. Du har goda språkkunskaper i svenska.
Din ansökan ska innehålla
• Kopia av svensk läkarlegitimation från Socialstyrelsen
• Kopia av examensbevis från utbildningsland
• Intyg som styrker språkkunskaper i svenska motsvarande minst C1-nivå. Om du har gått svenskt gymnasium laddar du upp gymnasiebetyg.
• CV där utbildning och erfarenhet framgår
• Tre referenspersoner
• Tjänstgöringsintyg som styrker tidigare anställning. Annat intyg kan godtas förutsatt att det är signerat av chef och att period (år/månad/dag - år/månad/dag) tydligt framgår.
• Intyg som styrker utbildning på forskarnivå tillsammans med referenslista över publicerade vetenskapliga arbeten om du är disputerad eller har en licentiatexamen.
Viktig information om din ansökan
Vi har bara möjlighet att behandla fullständiga ansökningar.
Som sökande har du ansvar för att kontrollera att din ansökan är komplett. Dina underlag ska vara uppladdade senast sista ansökningsdag.
Vi vill att du besvarar samtliga frågor i ansökningsformuläret.
Vi vill att du i ditt personliga brev beskriver varför du söker BT i Region Uppsala.
I ditt CV behöver du ange år/månad/dag till år/månad/dag för tidigare anställningar och anställningens omfattning i procent.
Om du är medborgare i land utanför EU/EES behöver du ett uppehålls- eller arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Om du blir kallad till intervju behöver du ta med beslut från Migrationsverket på nuvarande uppehålls- eller arbetstillstånd. Beslutet är ett 7-8 sidigt dokument.
För mer information om bastjänstgöring i Region Uppsala se Region Uppsalas externwebb (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/for-dig-som-studerar/bt-tjanstgoring/).
Övrig information
Intervjuer kommer att genomföras på Akademiska sjukhuset under vecka 11, 2026.
Tjänstgöringsstart för rekryterade BT-läkare är planerad till vecka 38, 2026
I denna rekrytering planerar vi att rekrytera åtta BT-läkare.Publiceringsdatum2026-02-02Kontaktuppgifter för detta jobb
BT-chef David Smekal bt-enheten@regionuppsala.se
Facklig kontakt Upplands allmänna läkarförening ual@lsf.se
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
