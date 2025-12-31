Bröllopsbruket - Säljare
Brudbutiken - Värmland AB / Butikssäljarjobb / Forshaga Visa alla butikssäljarjobb i Forshaga
2025-12-31
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brudbutiken - Värmland AB i Forshaga
BRÖLLOPSBRUKET SÖKER SÄLJARE!
Vill du omges av vackra bröllopsklänningar och förväntansfulla blivande brudar? Tycker du att hållbarhet och lyx är ett vinnande koncept? Då har vi en rolig och varierande tjänst för dig som vill arbeta som säljare eller skräddare hos oss.
Vi söker dig som har mycket energi, värme och förmågan att få människor att känna sig välkomna och avslappnade. Du brinner för service och strävar alltid efter att göra det lilla extra för varje kund.
Du kommer att ta emot och guida våra blivande brudar under deras provningar och ansvara för att butiken alltid är i gott skick inför varje kundbesök.
Vi ser gärna att du har minst 3 års erfarenhet av försäljning.
Detta är en timanställning vid behov, där arbetets omfattning varierar från månad till månad. Arbetet är främst förlagt till lördagar och söndagar.
Körkort och tillgång till bil samt grundläggande sykunskaper är meriterande.
Du behöver kunna flytande svenska och engelska. Kan du norska är detta ett plus då vi även har brudar från Norge som kommer till oss.Publiceringsdatum2025-12-31Så ansöker du
Skicka CV med bild och personligt brev där du berättar om dig själv till karlstad@brollopsbruket.se
Märk ditt mail med "Säljare".
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 18 januari 2026
Urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på karlstad@brollopsbruket.se
Vi undanber oss vänligen kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: karlstad@brollopsbruket.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Arbetsgivare Brudbutiken - Värmland AB
(org.nr 559503-4074), https://www.instagram.com/brollopsbruket_karlstad/
Storgatan 55 (visa karta
)
667 31 FORSHAGA Arbetsplats
Brudbutiken Värmland AB Jobbnummer
9666711