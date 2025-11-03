Bransch- och föreningsansvarig Västernorrland
2025-11-03
Byggföretagen arbetar för en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch där företagen konkurrerar på schyssta villkor. Nu söker vi dig som har ett stort samhällsbyggarintresse, är bra på att skapa nätverk och har ett starkt eget driv!
Om jobbet
Våra medlemsföretag är organiserade i lokala byggföreningar som i sin tur tillhör fem geografiska regioner. Som bransch- och föreningsansvarig i Västernorrland tillhör du region Nord och driver arbetet i den lokala byggföreningen i Sundsvall. Det innebär att du är sammankallande till träffar och styrelsemöten, är föreningens primära kontaktperson och skapar aktiviteter för medlemmarna. Du kommer att arbeta med att fånga upp medlemmarnas prioriterade frågor genom exempelvis samverkansgrupper, nätverk och företagsträffar för att sedan lyfta dessa i relevant forum. Arbetet är omväxlande och intressant i en dynamisk organisation. Ingen dag är den andra lik och du ställs ständigt inför nya utmaningar och spännande möten med människor.
Du kommer att ingå i ett regionalt team om 14 personer varav 5 jobbar i motsvarande roll som bransch- och föreningsansvariga på andra orter. På kontoret i Sundsvall sitter du tillsammans med 2 kollegor, Svenskt Näringsliv och andra närliggande organisationer. Som ny medarbetare kommer du att få en noggrann introduktion för att gradvis känna dig redo att ta på dig rollen självständigt.
Dina arbetsuppgifter är att
• driva föreningsarbetet genom att exempelvis kalla till och leda möten samt protokollföra och anordna stämma. Du är föredragande i Västernorrlands byggföreningsstyrelse och i de beslutade utskotten samt planerar, administrera och genomföra dess möten och aktiviteter.
• skapa lokala aktiviteter kopplat till våra fokusområden som omfattar kompetensförsörjning, sund konkurrens, kollektivavtal och arbetsrätt, arbetsmiljö och klimatomställning.
• arrangerar medlemsaktiviteter så som nätverksträffar, föreläsningar och studiebesök.
• omsätta nationella och regionala mål till lokala aktiviteter.
• föra dialog med myndigheter och politiker kring våra fokusområden.
• tillsammans med kollegorna i regionen företräda Byggföretagen, den lokala byggföreningen och medlemsföretagen gentemot myndigheter, näringsliv, media, fackförbund och lärosäten.
• delta i olika samverkansgrupper och agerar tillsammans med medlemsföretagen för att driva Byggföretagens frågor lokalt.
• genom påverkansarbete förbättra medlemsföretagens lokala förutsättningar.
• samverka, planera aktiviteter och dela erfarenheter med andra bransch- och föreningsansvariga i organisationen.Publiceringsdatum2025-11-03Profil
Vi ser gärna att du har erfarenhet från näringslivet, gärna byggsektorn, och av att leda och organisera grupper, möten och aktiviteter. Det är meriterande om du har kunskap om samhällsbyggnadssektorn och näringspolitik. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt, har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt att du är bra på att bygga nätverk och upprätthålla goda relationer.
Personliga egenskaper och tidigare uppdrag värdesätter vi högt samt en relevant utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, kommunikation, HR eller statsvetenskap.
Som blivande medarbetare är det också viktigt att du kan identifiera dig med organisationens värdeord glädje, engagemang och professionalism. Läs gärna mer om vår kultur och våra värderingar här.
Vi erbjuder
Vi tillämpar förtroendearbetstid, erbjuder friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning, sjukvårdsförsäkring samt gruppförsäkring. Vi har en distansarbetespolicy som innebär att du i överenskommelse med chef har möjlighet att arbeta på distans i viss utsträckning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning och i övriga frågor gäller tjänstemannaavtalet mellan Byggföretagen och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Unionen.
Din ansökan
Låter det här som jobbet för dig? Skicka då din ansökan till oss senast den 23 november 2025. Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Har du frågor angående tjänsten kan du kontakta regionchef Johan Hallberg, johan.hallberg@byggforetagen.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggföretagen i Sverige Service AB
(org.nr 556061-2524), http://www.byggforetagen.se Arbetsplats
Byggföretagen Kontakt
Thomas Sandén thomas.sanden@byggforetagen.se 0702755521 Jobbnummer
9586719