Brandtekniker
2Complete AB / Säkerhetsjobb / Stockholm
2026-04-10
Åt kunds räkning söker vi en brandtekniker som vill ta en central roll i att utveckla företagets arbete inom brandtätning. I rollen ansvarar du för att boka och planera dina egna uppdrag, göra inventeringar och bedöma åtgärdsbehov, ta fram förslag till metod och tidsåtgång samt utföra brandtätningar med god precision och efterföljande dokumentation. Tjänsten passar dig som är noggrann, trygg i kundkontakt och van att arbeta självständigt ute på plats.
Vad erbjuder vi?
Att arbeta hos vår kund innebär en vardag som är självständig, varierad och där du får möjlighet att påverka hur brandtätning ska utvecklas framåt. Du får stöd av en operativ chef och kollegor med god erfarenhet, samtidigt som du arbetar strukturerat med tydliga verktyg och rutiner. Du får även:
• Möjlighet att vara med och bygga upp och påverka arbetssätt inom brandtätning* Praktiskt lärande tillsammans med en närvarande och operativ chef samt kollegor, med internutbildningar
• Friskvårdsbidrag på 4800 SEK.* Stor självständighet i att planera och boka egna uppdrag* en stabil organisation med tekniker, elektriker och konsulter som samarbetar i hela kedjan inom förebyggande brandskydd
Om bolaget:Vår kund arbetar proaktivt med föreskrivande och förebyggande brandskydd. Genom kundbesök och besiktningar identifierar de behov, ger rekommendationer och följer upp över tid via årliga genomgångar och service. Organisationen består av cirka 30 personer - åtta tekniker, fyra elektriker, fyra på konsultsidan samt sälj/kundservice/administration - vilket ger god bredd och nära samarbete. Behovet inom brandtätning är växande och därför söker vi nu dig som vill ta stafettpinnen och utveckla området vidare.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av brandtätning och förståelse för brandklassade konstruktioner och brandcellsgränser och som vill kombinera praktiskt hantverk med struktur, planering och tydlig dokumentation. Du kan komma från t.ex. brandtätning, brandteknik/brandskydd eller fogning/tätning där du skaffat dig en god förståelse för vad som krävs för att återställa brandtekniska egenskaper på rätt sätt.
Krav och kvalifikationer:
Erfarenhet av brandtätning.
Vana av att planera, boka och genomföra egna uppdrag samt att hålla ihop arbetsveckan självständigt.
Strukturerad dokumentationsförmåga samla in, sammanfatta och skriva rapporter på ett tydligt, mottagaranpassat sätt.
Trygg i kunddialogen både på plats och via telefon, du kan förklara åtgärder och tidsåtgång på ett begripligt sätt.
Svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Kännedom om BBR (Boverkets byggregler) och AMA kopplat till brandskydd.
Erfarenhet av systemstöd för arbetsorder/dokumentation
Vi tror att du är noggrann, nyfiken och kvalitetsmedveten, trivs med att arbeta självständigt hos kund och har god planeringsförmåga. Samtidigt är du en social "kameleont" som möter många olika människor i vardagen, allt från fastighetsägare till boenden inom bostadsrättsföreningen. För att lyckas i rollen behöver du uppskatta hantverket, dvs. att lära genom att göra, och vilja dela erfarenheter tillsammans med kollegor.
Vad innebär rollen?
Rollen är bred och praktisk med fokus på brandtätning från start till mål. Du gör inventeringar, tar fram metodförslag, tidsätter och förklarar åtgärder för kund, utför arbetet och säkerställer korrekt dokumentation efteråt. I nära samspel med konsultsidan identifierar du vad som behöver åtgärdas och hur, och du driver själv planeringen så att veckans uppdrag flyter. Initialt kan rollen innehålla vissa moment utanför ren brandtätning, men på sikt kommer rollen gå mer mot brandtätning i takt med att området växer. Arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Inventering och projektering av brandtätningar samt framtagande av metodik/metodförslag.
Genomförande på plats.
Kunddialog och återkoppling vilket innebär bland annat att förklara åtgärder och förväntad påverkan.
Strukturerad dokumentation för arbetsorder och uppföljning.
Planering och egen bokning av uppdrag, samt veckovisa avstämningar med teamet.
Kontinuerligt lärande genom internutbildningar och relevanta tillverkarutbildningar.
Detta är en rekrytering med start omgående eller enligt överenskommelse. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Intresserad? Skicka in ansökan snarast då urval sker löpande.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
111 34 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Group Kontakt
Senior Recruiter
Sarah Lindgren sarah.lindgren@2complete.se +46768751146
