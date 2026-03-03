Brandman - deltid
Trelleborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten / Brandmansjobb / Trelleborg Visa alla brandmansjobb i Trelleborg
2026-03-03
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört en omfattande förändringsresa som stärker vår förmåga att bidra till Trelleborgs tillväxt och hållbara utveckling. Sedan början av 2026 har vi en ny, modern och långsiktigt hållbar organisation på plats, utformad för att möta framtidens utmaningar och möjligheter med tydlig riktning och hög professionalitet.
Den nya strukturen består av tre avdelningar: Räddningstjänsten, Bygg- och Miljöavdelningen samt Plan- och Geodataavdelningen. Varje avdelning består av två specialiserade enheter och stöttas av en gemensam kanslienhet, vilket ger oss goda förutsättningar för effektivt, samordnat och kvalitativt arbete. Med vår gemensamma framåtanda och vårt fokus på innovation och utveckling leder vi samhällsbyggandet i Trelleborg framåt. Vårt arbete bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och hållbar kommun för både invånare, företag och besökare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Räddningstjänsten består av en heltidsorganisation och tre deltidsområden.
Deltidsstationen i Anderslöv är bemannad med en styrkeledare och tre brandmän som har jour i hemmet, fördelat på fyra skift för att säkerställa beredskap dygnet runt. Stationen hanterar cirka 70 larm per år. Under 2025 tillfördes en ny släckbil till stationen.
Vi samarbetar med Vellinge och Skurups kommun enligt avtal och täcker ett område med drygt 90 000 invånare. Det innebär bland annat en gemensam administration och ledningsorganisation som är placerad i Trelleborg. Totalt är vi cirka 150 medarbetare, fördelade på heltidsstation, åtta RIB-stationer och administration. Vi vill stärka vår styrka och söker nu två brandmän till vår deltidsstation i Anderslöv.
Följ gärna https://www.instagram.com/rtjtrelleborg?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
på Instagram eller https://www.facebook.com/profile.php?id=100088510404850
för en större inblick i verksamheten och hur vi arbetar tillsammans som team.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som deltidsbrandman är du en viktig del av samhällets trygghet och säkerhet. Uppdraget innebär att du, vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier, har beredskap och rycker ut när larmet går. I din roll kommer du ha beredskap var fjärde vecka. Du kan då kallas till många olika typer av insatser, till exempel bränder, trafikolyckor, sjukvårdslarm, medicinskt omhändertagande vid traumafall eller händelser där farliga ämnen är inblandade. Arbetet handlar ofta om att rädda liv, ge första hjälpen och att hjälpa människor i utsatta situationer.
Utöver utryckningar deltar du regelbundet i övningar och utbildningar för att hålla din kompetens aktuell och för att utvecklas i rollen. En central del av rollen är lagarbetet - du kommer att arbeta nära dina kollegor och tillsammans utgör ni en styrka som människor i samhället kan lita på.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänt rullbandstest, vilket Räddningstjänsten i Trelleborg kan hjälpa dig med. I rekryteringsprocessen ingår också anställningstester såsom simprov innehållande livräddningsmoment, höjdtest på 30 meter, fobitest med andningsapparat och arbetsprov.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen ska du delta på MSBs skola och utbildas i Grib 1, följt av Grib 2, utbildningen avslutas med internutbildning på två veckor. Under tiden utbildningen sker får du ersättning enligt avtal.
För anställning krävs att du ska kunna vara färdigklädd i släckbilen på brandstationen i Anderslöv inom fem minuter från larmet. Det innebär att du är boende inom ett upptagningsområde med mindre än 5 minuters inställelsetid till brandstationen i Anderslöv, Regeringsgatan 2-4, 231 70 Anderslöv. Du har minst körkortsbehörighet B, behörighet C är meriterande. Arbetet kan innehålla arbetspass med högt tempo och krävande arbetsinsats som gör att vi söker dig som är trygg i dig själv och en god lagspelare. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/38". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten Kontakt
Christer Lindell 0410-733339 Jobbnummer
9773341