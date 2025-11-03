Brandingenjör/brandinspektör
2025-11-03
Brinner du för att vara med att utveckla en framåtsträvande räddningstjänst? Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med trevliga kollegor och meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du bli en av oss?
Strängnäs är en växande kommun mitt i Mälardalen - med både småstadens närhet och storstadens möjligheter. Räddningstjänsten spelar en viktig roll för tryggheten i kommunen. Vi satsar aktivt på utveckling, samverkan och ny teknik för att möta framtidens behov.
Här finns 33 heltidsanställda (varav åtta i ren dagtidstjänst) samt ungefär 45 RIB-anställda (deltidsbrandmän). Operativt har vi en heltidsstyrka i Strängnäs och två RIB-styrkor fördelade i Strängnäs samt gemensamt för Mariefred och Åkers Styckebruk. I början av 2025 införs även en första insatsperson i Stallarholmen. Den samlade beredskapen i kommunen är minst 16 personer.
Vi samverkar med alla våra grannkommuner och sedan 2022 framför allt inom systemledningen RC Öst som består av fem räddningstjänster och täcker 17 kommuner. Inom området finns fyra gemensamma operativa ledningsfunktioner med ständig bemanning. Vår systemledning ingår tillsammans med RC Mitt (Storstockholm) i Räddningsregion Östra Svealand (RRÖS) med 13 räddningstjänster som täcker 43 kommuner.
Hos oss får du:
* Vara en del av ett engagerat och kunnigt team.
* Arbeta i en framåtlutad organisation med fokus på kvalitet och utveckling.
* Göra verklig skillnad - varje dag, i ett yrke med samhällsviktig betydelse.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som brandingenjör eller brandinspektör hos oss arbetar du med myndighetsutövning inom räddningstjänstens förebyggande verksamhet. Du kommer att ha en central roll i att säkerställa att människor, verksamheter och byggnader har ett fungerande brandskydd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Genomföra tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
* Handlägga plan- och byggärenden (PBL), inklusive granskning av brandskyddsdokumentationer.
* Ge remissyttranden och utlåtanden till andra myndigheter, exempelvis vid bygglov och detaljplaner.
* Handlägga tillstånd för brandfarlig och explosiv vara.
* Genomföra utbildningsinsatser internt eller externt utifrån erfarenhet och intresse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Brandingenjörsexamen eller motsvarande utbildning, alternativt utbildning Tillsyn A och B eller annan relevant bakgrund som bedöms likvärdig.
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* Goda It kunskaper.
* B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Erfarenhet av myndighetsutövning eller tillsynsarbete.
* Erfarenhet från Försvarsmakten (t.ex. RUHB).
* Vana att jobba i Daedalos programvara.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. För att trivas hos oss ser vi att du är noggrann, engagerad och självständig med en god förmåga att samarbeta och skapa förtroende. Du är trygg i din yrkesroll, kan fatta välgrundade beslut och kommunicerar tydligt både internt och externt. Du har ett genuint intresse för säkerhets- och utvecklingsfrågor och vill bidra till att stärka kommunens förebyggande arbete.
Låter det spännande? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
