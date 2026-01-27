Brand och säkerhetstekniker till Täby
Cbre Gws Sweden AB / Säkerhetsjobb / Täby
2026-01-27
Ta chansen att jobba som brandtekniker i ett internationellt företag med lokal förankring och familjär känsla! Här får du möjlighet att jobba i ett team och med omväxlande arbetsuppgifter.
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Inom Business Unit Tech arbetar ca 250 medarbetare med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Genom kunskap, kreativitet och samarbete skapar vi bättre förutsättningar för klokare fastighetsdrift, där helheten står i fokus.
Tjänsten innebär bland annat att:
Som brandtekniker vara fastighetsägarens ansikte utåt och ansvarar för att hyresgäster får en säker och fungerande miljö att vistas i samt:
* Rondering och felavhjälpande underhåll med fokus på brandskydd.
* Service, kontroller och underhåll av brandskyddsutrustning såsom brandsläckare, brandluckor, rökluckor och utrymningsvägar.
* Felsökning och åtgärder av brandtekniska installationer.
* Självständigt utföra de flesta, även avancerade, brandtekniska arbeten inom olika typer av fastigheter.
* Självständigt kunna felsöka tekniska installationer och utrustning.
* Utföra åtgärder samt dokumentera i enlighet med uppsatta rutiner och regelverk.
Vem är du?
Du har:
* Flera års erfarenhet av arbete med brandskydd i fastigheter.
* Drift/fastighetstekniker utbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av självständigt arbete i olika typer av fastigheter
* Har vana från att ha mycket kontakt med hyresgäster
* Erfarenhet från att ha arbetat med olika fastighetstekniska system.
* B-körkort
Personliga egenskaper:
Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad, att du ser till kundens bästa och är bra på att hantera olika typer av människor och olika typer av situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet. Det är också en fördel om du är noggrann i ditt arbete och gillar att arbeta metodiskt. Vi ser gärna att du är en teknisk intresserad person som gillar att använda tekniska lösningar i ditt arbete.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100 % och tillsvidare, med inledande provanställning. Känns denna roll intressant, ansöka redan idag!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com Ersättning
