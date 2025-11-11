Bovärd
2025-11-11
Willhem söker bovärd till Helsingborg
Är du händig och genuint intresserad av att hjälpa människor? Trivs du dessutom med ett praktiskt jobb med en liten del administration? Då är detta tjänsten för dig! Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad bovärd till vårt kontor i Halmstad.
Hos Willhem välkomnas du till ett nyskapande bostadsbolag som kännetecknas av en framåtsträvande och hjälpsam kultur. Du kommer att ingå i ett team med engagerade kollegor, där vi hjälps åt och där vi tillsammans jobbar för att nå våra mål.
Helsingborg har idag ca 2 500 lägenheter spridda över flera stadsdelar i bland annat Ödåkra, Påarp, Hasslarp samt i Helsingborgs centrum och Söder/Högaborg. Som bovärd hos oss är du den som har ögonen ute i fastigheten och den som säkerställer att våra hyresgäster får en fortsatt riktigt bra service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att felsöka, reparera och avhjälpa fel som uppstår i våra kunders lägenheter. Under ledning av fastighetsförvaltaren ansvarar du för fastigheterna samt vårdar och utvecklar relationen med våra hyresgäster.
I dina arbetsuppgifter ingår:
• planera och utföra reparationer och löpande underhåll
• hantera och dokumentera serviceanmälan, synpunkter och reklamationer
• utföra systematisk rondering enligt fastlagt schema, dvs inre och till viss del yttre skötsel av fastigheten, som miljörum och liknande
• Vid behov utföra besiktningar vid avflyttning
• beställning och uppföljning av mindre arbeten ute i fastigheterna
• tillsyn av ventilations-, värme och elsystem i våra fastigheter
• skapa och upprätthålla en bra relation till hyresgäster och rapportera hyresgästsynpunkter
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot, eller påbyggnad inom, teknik och/eller fastighet. Du är en händig problemlösare med kunskap och erfarenhet inom minst några av områdena, VVS, bygg, lägenhetsbesiktning, SBA, ronderingsarbete eller el. Vidare har du erfarenhet av kundnära fastighetsarbeten. Du bör ha god vana av att arbeta i datasystem och B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som bovärd styr du mycket över din tid så vi söker dig som är ansvarsfull och som kan planera din arbetsdag. Du har ett stort driv och får gärna komma med idéer om hur vi kan förbättra våra områden. Din förmåga att arbeta självständigt är god men du fungerar lika bra i grupp då vi lägger stor vikt vid att samarbeta och hjälpas åt. Som bovärd arbetar du i nära samarbete med våra biträdande förvaltare. Vårt mål är att leverera den bästa servicen till våra hyresgäster och där kommer du att ha en nyckelroll, så en förutsättning för att trivas är att du är servicemedveten och tycker om kundkontakt.
Willhems erbjudande
Du kommer att välkomnas av ett gäng på ca 20 kollegor i en grupp som präglas av engagemang och hjälpsamhet och där dina idéer uppskattas! Hos Willhem blir du en del av ett utvecklingsorienterat företag med engagerade medarbetare som har ett stort fokus på trivsel på arbetet. Vi erbjuder förmåner som friskvårdstimme, ett generöst friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och regelbundna trivselaktiviteter.
Välkommen med din ansökan senast den 2 december via: http://jobb.willhem.se/.
Urval kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att söka! Har du några frågor om tjänsten ber vi dig kontakta fastighetsförvaltare Jens Stålhandske via mail: jens.stalhandske@willhem.se
eller telefon 042-400 53 34
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll innehållande rättslig och ekonomisk bakgrund.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ca 280 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 60 miljarder och ägare är Första AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
