Bolånerådgivare till Halmstad!
Academic Work Sweden AB / Bankjobb / Halmstad Visa alla bankjobb i Halmstad
2025-11-01
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Halmstad
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Höganäs
eller i hela Sverige
Är du en erfaren rådgivare med intresse av bolåneaffären, sparande, pension och försäkringar? Är du en positiv och driven person som vill göra skillnad i kunders finansiella liv? Då är detta rätt tjänst för dig!
OM TJÄNSTEN
Som Bolånerådgivare kommer du att guida kunder genom hela bolåneprocessen, från första kontakt till färdigt avtal. Du ansvarar för att analysera kundernas ekonomiska situation, presentera lämpliga bolånealternativ och säkerställa en smidig och transparent hantering. Rollen innebär nära samarbete med kollegor och andra avdelningar för att leverera bästa möjliga kundupplevelse. I rollen kommer du ge finansiell rådgivning till kunder och potentiella kunder via telefon. Inom tjänsteområdet besvarar du vår kunds specialingångar vilket kräver en bred bank- och kreditkunskap samt god kännedom om bankens digitala kanaler. Du rådger klienter och ger assistans eller bokar in kunder till specialister vid mer komplexa ärenden. Första veckorna av din anställning kommer vara utbildningsfokuserade.
Hos vår kund blir du en del av ett team där de har roligt tillsammans, hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet. I rollen som Bolånrådgivare behöver du ha ett stort intresse av kundmötet och rådgivning. Du kommer att arbeta med drivna och professionella kollegor som har erfarenhet inom området. Ni arbetar dagligen med tillgänglighet, effektivitet, proaktivitet samt kundnöjdhet i linje med bankens strategiska riktning. Som team strävar de mot gemensamma mål där varje individuell prestation är viktig för gruppens och verksamhetens totala framgång. I denna roll får du ett synligt och nära ledarskap med stort fokus på självledarskap. Din närmsta chef kommer utmana dig i din vardag för att du ska nå din fulla potential. Du förväntas vara öppen, enkel och omtänksam samt bidra med goda resultat och positiv energi.
Bolånemarknaden har länge varit uppåtgående för privatpersoner såväl som företagskunder och med detta har efterfrågan kring professionell, precis och engagerad bolånerådgivning ökat i en hög takt. Academic Work genomför med detta som grund nu en satsning som innefattar nedan erbjudande:
• Betald SwedSec-licens inom bolån som genomförs genom självstudier under cirka 50 timmar (fördelat på cirka 1,5-2 veckor).
• Inledande välplanerad introduktion där du får lära känna hela låneaffären, allt från konsumtion och billån till bolån och djupare rådgivning.
• Goda möjligheter att långsiktigt utvecklas inom olika låneaffärer och tids nog även andra områden hos vår kund.
Vidare erbjuds du
• Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
• En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
• En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Arbetstider
Mån-Tors 07:45-18:45 (45 min rast)
Fredag 07:45-18:45 (45 min rast)
Du arbetar antingen morgon eller kväll under dessa tider
De första veckorna kommer vara fokus på utbildning och då gäller följande arbetstider
Mån-Tors 08:30- 17:00
Fredag 08:30-16:45
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
I rollen som rådgivare med inriktning mot bolån är du ansiktet utåt mot vår kunds privatkunder. Med telefon och mail som främsta arbetsverktyg arbetar du aktivt med att erbjuda hjälp med alla typer av kreditrelaterade frågor samt rådgivning gällande privatekonomi och boende.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av arbete i en servicerelaterad roll, där telefonen varit ditt främsta arbetsverktyg.
• Har lätt för att sätta sig in i nya system.
• Är obehindrad i svenska och engelska, i både tal och skrift då språket används i det dagliga arbetet i dialog med kunder samt vid dokumentation.
• Har ett intresse för ekonomi och krediter.
• Kan lägga ner ca 50 timmar i självstudier under SwedSec-utbildningen som avslutas med ett test där godkänt resultat krävs för att kunna påbörja sin anställning.
Det är meriterande om du har
• Swedsec Rådgivarlicens.
• Swedsec Bolånelicens, alternativt kan du erbjudas detta genom utbildning via oss på Academic Work.
• En universitetsexamen och minst 1-2 års relevant arbetslivserfarenhet, exempelvis kundmöten på bank, kredithantering, försäkringsbolag eller arbete som mäklare.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vidare drivs du av att hålla en hög servicenivå och hjälpa kunder på bästa möjliga sätt och skapa nya affärer. Du tycker även att kvalité är viktigt och arbetar strukturerat och effektivt för att vara redo för nästa utmaning och kund.
Övrig information
• Start: Rekrytering sker löpande och utbildningen inom SwedSec Bolån sätts igång så snart kunden fattat beslut efter intervju. Startdatum planeras in omgående när utbildning påbörjats och planerad utbildnings- och testplan kommunicerats.
• Omfattning: Heltid, varierande arbetstider
• Arbetstider: Öppettiderna för kundcentret är mellan 6:45-20:30, alla dagar i veckan förutom röda dagar då kontoret är stängt. Du kommer ha möjlighet att till en viss grad påverka vilka dagar och tider du arbetar.
• För denna tjänst kommer det krävas en kreditupplysning och att du visar upp ett utdrag från Polisens belastningsregister, detta kan beställas från Polisens hemsida!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Efter genomfört test kommer en rekryterare att återkomma till dig för mer information.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115469". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9584210