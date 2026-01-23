Bokningsassistent / Receptionist sökes på deltid!
Manpower AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nu en bokningsassistent/receptionist som med kort varsel kan förstärka vår kunds expedition. Tjänsten är introducerande tänkt som en deltidsanställning, med möjlighet till utökning över tid beroende på verksamhetens behov och förutsättningar.
Start: Omgående
Omfattning: Deltid
Ort: Kungsbacka
Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Manpower. Sök tjänsten om du är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning såsom att vara senior, ha eget företag med F-skattsedel eller arbetar deltid på minst 50%.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Du blir en del av expeditionen som i dagsläget består av två medarbetare som arbetar deltid. Organisationen har nyligen genomgått en större organisationsförändring. På grund av detta finns ett behov av extra stöd, särskilt under vardagar och med ett utökat behov på fredagar. Arbetstiden bedöms initialt motsvara cirka halvtid.
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
* Besvara inkommande telefonsamtal, framför allt ärenden som rör bokning av kyrkliga handlingar och lokaler
* Registrering och hantering av bokningar i verksamhetens system (Aveny)
* Hantering av inkommande e-post i funktionsbrevlåda
* Mottagning av blanketter, diarieföring och posthantering
* Ta emot och vägleda besökare som har frågor om verksamheter och aktiviteter
Tjänsten går att bygga på och utveckla över tid i takt med verksamhetens behov.
Vem söker vi
Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ och trivs med att ha många kontaktytor. Du arbetar strukturerat och har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande är:
* Erfarenhet eller bakgrund inom Svenska kyrkan
* God digital kompetens och vana att arbeta i administrativa system
* Erfarenhet av receptions- eller administrativt arbete
Hur söker jag tjänsten?
Det är enkelt! Klicka på ansökningsknappen. Registrera ditt CV på http://manpower.se.
Notera att vi tar INTE tar emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsterna bli tillsatta före sista ansökningsdatum.
Har du frågor kring tjänsten?
Få snabbast svar genom att läsa våra Frågor och svar. Vid tekniska frågor om din ansökan vänligen kontakta Manpowers Webbsupport på 020-26 51 00 Vid andra frågor får du gärna maila mig på wilma.klaren@manpower.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "70f669fb-370f-". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Flexjobb Kontakt
Wilma Klarén wilma.klaren@manpower.se Jobbnummer
9702556