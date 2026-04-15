Boendestödjare
2026-04-15
Vi söker en engagerad boendestödjare till socialtjänstens enhet för socialpsykiatri/boendestöd. Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar.
Enheten arbetar med målgrupper inom psykiatri, neuropsykiatri och samsjuklighet som bor i eget boende eller stödboende. Som boendestödjare möter du människor med olika funktionsvariationer och behov.
Som boendestödjare arbetar du nära brukarna i deras vardag. Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i hemmet och i olika sociala sammanhang. Du stöttar bland annat med:
Struktur i vardagen
Social träning
Praktiska sysslor i hemmet
Kontakter med myndigheter och vårdinstanser
Att stärka brukarnas delaktighet och självständighet
Arbetstiderna är dag, kväll samt sovande jour enligt schema
Du arbetar både självständigt och i team mot verksamhetens mål. Du följer upp och reflekterar över ditt eget och kollegornas arbete. Som boendestödjare har du ett nära samarbete med enhetens socialpedagog och du deltar vid enhetens verksamhetsmöten.
Som boendestödjare vid socialtjänstens enhet för socialpsykiatri/boendestöd erbjuds du ett utvecklande och ansvarsfullt uppdrag, där du får möjlighet att aktivt bidra till verksamhetens utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning inom vård och omsorg gärna eftergymnasialutbildning inom psykiatri eller socialpedagogik eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av motiverande samtal (MI) och Ett självständigt liv (ESL) och tidigare har arbetat med målgruppen inom psykiatri, neuropsykiatri och samsjuklighet.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och visar respekt i mötet med andra. Du är en tydlig och lyhörd kommunikatör som anpassar ditt budskap efter mottagare och situation. Du är strukturerad, ansvarstagande och har ett tydligt engagemang för att stödja människor till ett självständigt och meningsfullt liv. Vi förväntar oss att du samarbetar väl med kollegor och aktivt bidrar till en god arbetsmiljö.
B körkort är ett krav
Vi erbjuder
Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter där du får möjlighet att utvecklas och bidra till att förbättra våra verksamheter. Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara med och göra skillnad, skicka in din ansökan idag!
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-05-03. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
Torggatan 26A (visa karta
)
522 83 TIDAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Helena Höglander helena.hoglander@tidaholm.se Jobbnummer
9855300