Boendestödjare
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vill du vara med att göra skillnad i människors vardag? Då kan du bli vår nya kollega! Vi inom Socialtjänst och Funktionsstöd söker nu en kombitjänst till boendestödjare och stödassistent till Bergs kommun. Inom avdelningen arbetar vi med kommuninvånare som har funktionsvariationer. Vår målgrupp är barn, unga och vuxna som har intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning, NPF och/eller en samsjuklighet, riskbruk -skadligt bruk.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Boendestöd är en biståndsbedömd insats och är ett stöd i individens hem eller närmiljö. Det kan innebära att man behöver stöd för att komma i gång med vardagssysslor såsom städ, matlagning, tvätt och få struktur på sin vardag eller få social träning. I Bergs kommun använder vi Ett självständigt liv (ESL) som arbetsmodell.
Din roll som boendestödjare är att arbeta motiverande och stödjande tillsammans med individen för att hen ska kunna hantera sin vardag så självständigt som möjligt. Utgångspunkten i ditt arbete är individens genomförandeplan som baseras på en utredning från handläggare. I genomförandeplanen sätts mål och delmål utifrån individens egen vilja och förutsättningar. I dina arbetsuppgifter ingår social dokumentation och samverkan med olika samarbetspartners.
Individen utför sina sysslor så självständigt som möjligt med stöd av boendestödjare och målet är att klara sin vardag helt på egen hand och leva ett mer självständigt liv. I tjänsten förekommer både dag, kväll och helg arbete.
I tjänsten kan också arbete på andra verksamheter till exempel vårt korttidsboende för barn och unga och/eller arbete på vårt SOL-boende ingå. Kvalifikationer
Vi ser att du har relevant utbildning inom området gärna socialpedagog, behandlare, stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av personer med funktionsvariationer samt goda kunskaper i social dokumentation och kännedom om aktuell lagstiftning.
Vid anställning kommer arbetsgivaren begära ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Körkort B är ett krav. Dina personliga egenskaper
Du besitter en god empatisk och pedagogisk förmåga. Du behöver ha god samarbetsförmåga samt ett lösningsfokuserat och ett salutogent- och lågaffektivt förhållningssätt. Som medarbetare ansvarar du för att bidra till en hälsosam arbetsmiljö och att verka för att nå verksamhetens mål. Du visar din delaktighet genom att ta på dig uppdrag och genom att delta i arbete som utvecklar verksamheten.
Vi erbjuder
Bergs kommun erbjuder alla tillsvidare- och visstidsanställda tillgång till en förmånsportal med en rad olika erbjudanden, samt ett årligt friskvårdsbidrag.
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Kontaktinformation
Maria Dillner, Enhetschef, 076-102 39 62, maria.dillner@berg.se
Elin Andersson, Enhetschef, 076-106 45 16, elin.andersson@berg.se
Lena Backman, HR-konsult, 0687-164 11
Fackliga representanter, Kommunväxel, 0687-16 100
Arbetsplats
Skansvägen 5
845 31 Svenstavik Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5103312589". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs kommun
(org.nr 212000-2502), http://www.berg.se Kontakt
Enhetschef
Elin Andersson elin.andersson@berg.se 076-106 45 16 Jobbnummer
9819984