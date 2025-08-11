Boendeassistent
2025-08-11
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Är du utbildad undersköterska? Vi söker just nu en serviceinriktad boendeassistent med stark kommunikativ förmåga. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för personer i behov av stöd i en miljö där du också får möjlighet att växa. Varmt välkommen med din ansökan!
Sköldmövägen 19 D är en gruppbostad för personer under 65 år med demenssjukdom och LSS-beslut. Boendet ligger i närhet till både natur och centrala Uppsala. Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete, respekt och öppen kommunikation är självklarheter i det dagliga arbetet. Vi arbetar personcentrerat och strävar alltid efter att ge våra boende en meningsfull och trygg vardag.Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi uppmuntrar till egna initiativ, delaktighet och nya idéer för förbättring och utveckling, hos oss får du växa i din roll.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som boendeassistent är du en nyckelperson för våra brukare att skapa en trygg, meningsfull och stimulerande vardag. Du arbetar nära våra boende och stöttar dem i deras dagliga liv, från personlig omvårdnad till aktiviteter, kommunikation och socialt stöd. Du är en viktig del i att främja självständighet, delaktighet och livskvalitet. Tillsammans med kollegor, närstående och andra yrkesroller skapar du en miljö där varje individ får växa, utvecklas och vara sitt bästa jagPubliceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. För att lyckas i rollen behöver du även ha erfarenhet av att arbeta i journalsystem. Arbetet kräver också att du har dokumenterad erfarenhet av demenssjukdom och av arbete med personer med utåtagerande beteende. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av systemet Lifecare och Microsoft 365. Vi ser gärna att du har erfarenhet av och kunskap i alternativ kompletterande kommunikation (AKK), motiverande samtal (MI) och/eller lågaffektivt förhållningssätt. Arbetet kräver att du kan se helheten och att du har lätt för att uttrycka dig i svenska språket, både i tal och skrift.
Som person har du förmåga till helhetssyn och ser möjlighet i förändringar. Det gör att du har lätt för att anpassa dig till ändrade situationer och omständigheter. Du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Vidare lyssnar du och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Du är dessutom lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Sist men inte minst tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lovisa Sandgren, verksamhetschef, 018-727 70 67. Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
