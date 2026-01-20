Bli vår nästa underhållstekniker
Saab AB / Maskinreparatörsjobb / Karlskoga Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlskoga
2026-01-20
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik, underhåll och problemlösning - och gärna några års erfarenhet av att arbeta praktiskt med industriellt underhåll, reparation eller service.
Du är självständig, noggrann och nyfiken, och trivs med att hitta lösningar på tekniska utmaningar. Samtidigt är du lagspelaren som gärna samarbetar med kollegor inom produktion, teknik och underhåll för att skapa en effektiv och trygg driftmiljö.
Din profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Erfarenhet eller utbildning inom underhåll, el, mekanik eller mekatronik
* God teknisk förståelse och praktisk handlag
* Förmåga att kommunicera tydligt och samarbeta över teamgränser
* Goda kunskaper i svenska (tal och skrift) - engelska är meriterande
* B-körkort (krav)
Arbetet sker i skift och beredskap kan förekomma.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som passar in i våra befintliga team och bidrar till den positiva och professionella arbetsgemenskap vi har idag.
Placeringsort är i Karlskoga.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9694839