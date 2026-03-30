Bli vår Kumpan - Fullstackutvecklare
Vi tycker att det ska vara roligt att gå till arbetet. Att ha en arbetsplats som bygger på gemensamma värderingar, där kollektivet och kompetensen står i centrum. Våra Kumpaner är vår viktigaste tillgång, och det är genom dem som många av våra beslut formas. Här är alla med och påverkar riktningen framåt.
Arbete är inte allt här i livet
Visst är det kul att arbeta - särskilt när man får bygga moderna, snygga och användarvänliga gränssnitt. Men ibland kommer livet emellan.
Vi är en flexibel arbetsplats och litar på att våra Kumpaner tar kloka beslut som fungerar för både individen och företaget. Hos oss får du sex veckors semester, flexibilitet i vardagen och möjlighet att ibland bryta rutinen med konferenser eller gemensamma aktiviteter.
Det ska löna sig att arbeta
Bra folk ska ha bra lön.
Utöver en konkurrenskraftig lön erbjuder vi en generös pensionsavsättning och något vi tycker är extra viktigt: här delar vi på vinsten. När det går bra för oss ska det märkas för alla.
Vi maxar även friskvårdsbidraget och erbjuder en riktigt bra sjukvårdsförsäkring.
Kumpaner är konsulter med gemenskap
Vår samlingsplats är kontoret vid Mosebacke. Här träffas vi några dagar i veckan, samarbetar och bygger lösningar tillsammans.
Luncher, spontana diskussioner om teknik och ibland en kaffe - eller en öl - framåt eftermiddagen hör till vardagen.
Vem tror vi att du är
Du är en nyfiken frontendutvecklare som brinner för att skapa moderna, snabba och användarvänliga webbapplikationer. Du gillar att arbeta nära både design och produkt och trivs i en miljö där beslutsvägarna är korta och tempot högt.
Det du kommer att göra
Hos oss får du en central roll i ett växande team där du:
Arbetar med moderna tekniker såsom TypeScript, React och node.je, Next.se
Är med och påverkar tekniska beslut, arkitektur och kodstandarder
Samarbetar nära produkt, design och affärsutveckling
Det du behöver kunna när du börjar hos oss
Vi söker dig som trivs i moderna utvecklingsmiljöer och vill vara med och bygga framtidens lösningar. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst fem års erfarenhet som utvecklare
Mycket goda kunskaper i TypeScript, React och Node.js
Goda erfarenheter av PostgreSQL
Erfarenhet av att arbeta i agila team
Förmåga att trivas i en snabbrörlig miljö med korta beslutsvägar
Stort intresse för AI
Gillar av code review
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du också harErfarenhet av att arbeta med AI-funktionalitet, exempelvis integration av AI-tjänster, LLM:er eller AI-drivna funktioner i frontend
Förståelse för hur man bygger datadrivna eller intelligenta gränssnitt
Lite mer om oss
Vi är en webb- och konsultbyrå som funnits sedan 2004. Vi utvecklar webb och appar i moderna tekniska miljöer och arbetar med kunder inom många olika branscher.
Vårt kontor ligger uppe på Mosebacke, precis bredvid Södra Teatern.
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på nea@kumpan.se
