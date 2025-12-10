Bli projektingenjör hos InfraAction!
2025-12-10
Vill du ta nästa steg i din projektledningskarriär och bidra till några av Sveriges mest samhällsviktiga infrastrukturprojekt? Hos InfraAction får du vara med och forma framtidens elinfrastruktur - samtidigt som du själv utvecklas varje dag. Här blir du inte bara en i mängden; du blir en del av ett familjärt och prestigelöst team där alla räknas, beslutsvägarna är korta och där du får stort eget ansvar redan från start. InfraAction tror på människor som vill framåt, tar initiativ och gillar att påverka - och de ger dig verktygen, friheten och stödet för att lyckas. Det här är rollen där du växer, både i ansvar, kompetens och karriär.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för InfraActions räkning en Projektingenjör. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos InfraAction.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och InfraActions önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
.
Du erbjuds
Direkt ansvar och frihet att påverka från dag ett
Ett familjärt och prestigelöst team där alla räknas
Korta beslutsvägar och snabb respons i vardagen
Du arbetar nära projektledare och beställare och ansvarar för att hålla ihop administrationen i anläggningsprojekten. Det innebär att du:
Följer upp tidplaner, budget, risker och framdrift
Säkerställer dokumentation och rapportering mot projektteamet
Stöttar projektledaren genom hela projektets livscykel
Driver mötesadministration, riskhantering och dokumentkontroll
Kommunicerar med entreprenörer, interna resurser och externa parter
Bidrar till struktur, ordning och kvalitet i projektleveransen
Arbetet sker i nära samarbete med Infra Actions interna projektorganisation och projektteamet. Resor kan förekomma, främst dagsresor och ibland enstaka övernattning.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos InfraAction. Vi söker dig som är kommunikativ och som lätt samarbetar med såväl beställare som entreprenörer. Du är proaktiv, drivande och hittar lösningar innan problemen uppstår - en person som tar initiativ och skapar framgång. Du trivs i en platt och agil organisation där alla bidrar och där du får stort ansvar från start. Vi söker dig som vill växa och utforska nya tekniska områden, samtidigt som du aktivt bidrar med din erfarenhet och engagemang i alla projektets skeden.
Vi ser de som meriterande om du erhåller en eftergymnasial utbildning inom bygg, anläggning, teknik, projektledning eller liknande. Meriterande är även ESA-utbildning samt BAS-P och BAS-U-certifieringar.
Vi ser gärna att du har minst två års erfarenhet av projektadministration, riskhantering, tidsstyrning, rapportering och uppföljning samt budgetarbete och prognoser. Erfarenhet från mark och anläggning eller entreprenad är ett plus, liksom erfarenhet från kommun, region eller offentlig sektor. Tidigare erfarenhet inom energibranschen är inte ett krav - viktigast är att du har viljan att lära dig och utvecklas inom området. Det är även meriterande om du har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.Krav för tjänsten:
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
