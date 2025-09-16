Bli däckskiftare hos Däckcentrum!
Professionals Nord Luleå AB / Servicepersonaljobb / Boden Visa alla servicepersonaljobb i Boden
2025-09-16
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Boden
, Luleå
, Piteå
, Skellefteå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter ett fysiskt arbete? Har du B-körkort? Då är det dig vi söker! Just nu söker Däckcentrum i Boden däckskiftare som kan arbeta heltid under en period på ca 1,5 månader med start i oktober. Vill du ha meriterande erfarenhet och få arbeta tillsammans med härliga kollegor är detta en tjänst för dig, läs vidare för att få veta mer!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Däckcentrums räkning däckskiftare till Boden. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning där du är anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos Däckcentrum under cirka 1,5 månader, det kan finnas möjlighet till fortsatt anställning.
Däckcentrum i Boden är ett sammansvetsat gäng som består av erfarna mekaniker som nu under högsäsongen behöver dig till att hjälpa dem att skifta däck. Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp där glädje och skratt genomsyrar dagarna och där du kommer att välkomnas med öppna armar. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Däckcentrums önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
. Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som däckskiftare arbetar du i huvudsak med att byta och montera däck. Vidare kommer du vara behjälplig vid eventuella kundfrågor samt viss hantering av däckhotellet.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Däckbyte
Lagerhantering
Kundkontakt
För att du ska känna dig trygg i din anställning kommer du givetvis att få en bra introduktion i arbetet.
Arbetstiderna är vardagar 07.00-16.30.
Vi söker dig som
Kan arbeta heltid under ca 1,5 månader med start i oktober samt har B-körkort. Flytande svenska i tal är även ett krav för tjänsten. Har du tidigare arbetat inom verkstad eller med däckbyten är det meriterande, men det är inte ett krav. Har du ett brinnande intresse för yrket och gillar att meka på fritiden ser vi positivt på det.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Däckcentrum. Vi tror att du är en positiv person som tycker om att arbeta fysiskt i högt tempo. Då du kommer att arbeta i team tillsammans med dina kollegor tycker du även om att samarbeta. Du är självklart också en person som sprider glädje både till kollegor och kunder!
START: 6 oktober
OMFATTNING: Heltid
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Lisa Bäckström / lisa.backstrom@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Kontakt
Lisa Bäckström lisa.backstrom@pn.se Jobbnummer
9510180