Bitrände i Gods Transport
Nordic Transportation and Logistic Services AB / Budjobb / Haninge Visa alla budjobb i Haninge
2025-08-14
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Transportation and Logistic Services AB i Haninge
- Heltidstjänst, arbetstider varierar.
• Lön enligt kollektivavtal tillämpas.
• Fordon som används i tjänst, 3,5 ton lätta lastbilar, tunga lastbilar och skåpbilar.
• Leverans av paket menar att inbärning av godset och inbärning till tredje eller fjärde våning av fastighet.
• När det inte finns något att transportera/distribuera jobbar man med enklare fordonservice och enklare fordon reparation (detta är ett krav).
Välkommen att registrera din ansökan med ett personligt brev och CV.
Vänligen observera att endast de som uppfyller kraven i kvalifikationer kommer att kontaktas.
Vem är du
Vi söker nu förstärkning personer i Stockholm. Du är strukturerad och noggrann. Du har god fysik och förmåga att hantera stress och arbete i stundtals högt tempo. Hög känsla för kundbemötande och service är också mycket viktigt då du som chaufför representerar företaget i den dagliga kontakten med våra kunder. Du är en positiv person som tycker om att samarbeta och skapa resultat tillsammans med dina kollegor. Du är engagerad, nyfiken och tar ett stort ansvar för dina uppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: ntlsab.sve@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Transportation and Logistic Services AB
(org.nr 559260-9696)
Vallagränd 21 Lgh 1103 (visa karta
)
136 39 HANDEN Arbetsplats
Nordic Transportation & Logistic Services AB Kontakt
Tahir Shamas tahir.shamas@yahoo.com 0735652415, 0735652415 Jobbnummer
9459258