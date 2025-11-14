Biträde till BmSS Jacobs Gata
2025-11-14
Dina arbetsuppgifter
Vi söker ett biträde till BmSS Jacobs Gata!
Jacobs gata är ett boende med särskild service.
Hos oss bor 8 brukare inom autismspektrumtillstånd och lättare funktionsnedsättning. Detta är ett serviceboende som ligger i Hisings Backa, med bra förbindelser från Bäckebol, Centrum, Eriksberg och Frölunda torg. Promenadavstånd till Selma Lagerlöfs torg och närhet till grönområden. Vi som jobbar här är ett gäng på 7 personal. Man utgår från personallägenheten som är på bottenplan och samtliga av våra hyresgäster bor i samma trappuppgång.
Som biträde är det din roll att stötta hyresgästerna till delaktighet och skapa möjlighet att påverka beslut och insatser. Du är ett stöd i vardagen med allt från kommunikation, stimulans av fritidsaktiviteter till hushållssysslor. Din roll är att anpassa ditt stöd och bidra till ett gott och självständigt liv. Du samverkar med andra personer som finns runt hyresgästen såsom gode män, socialsekreterare, anhöriga och sjukvård. I arbetet ingår social dokumentation och medicinhantering enligt delegation. Genom att upprätta och följa genomförandeplaner ser du till att hyresgästernas behov står i fokus. De får ett tryggt hem med möjlighet att leva som alla andra. I din roll ingår att motivera hyresgästerna i deras vardag. Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intressen. Som biträde gör du det möjligt för våra hyresgäster att utvecklas och växa.
All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.
Det förekommer ensamarbete och det kan även förekomma utmanande beteende under arbetet.
Du kommer arbeta på schema och arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt sovande jour och helger. Viss tid av arbetet kan förekomma på annan verksamhet. Vi planerar schematiden i TimeCare.
Vi erbjuder ett givande och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad i människors liv.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är ett krav att ha minst två års erfarenhet av målgruppen: psykiatri, neuropsykiatri och intellektuell funktionsnedsättning.
Vi ser det som meriterande att du har genomfört kurser inom psykiatri och/eller lågaffektivt bemötande. Det är även meriterande om kan arbeta personcentrerat, pedagogiskt och ha förståelse för funktionsnedsättningar.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar.Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
