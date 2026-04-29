Biträdande universitetslektor i Cybersäkerhet
2026-04-29
- med inriktning mot postkvantumskydd och penetrationstesterLuleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.
Luleå tekniska universitet är i en expansiv fas och genomför en satsning för att stärka forskning och utbildning inom cybersäkerhet genom att etablera en ny forskargrupp inom området. Satsningen är direkt relaterad till universitetets framgångsrika datavetenskapliga miljö med flera starka forskningsgrupper som erbjuder goda synergimöjligheter. Vi ser därför en inriktning mot forskning och utveckling av metoder för att skydda olika typer av system som är uppkopplade till internet som viktig. Dessa system sträcker sig från små sensorer till storskaliga styrsystem för samhällets energiförsörjning, och forskningen berör allt från djup forskning på metodnivå, t.ex. algoritmutveckling, till tillämpad forskning i samarbete med andra grupper.Cybersäkerhetsämnet vid Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet söker nu en biträdande universitetslektor för att bidra till vår växande verksamhet.ÄmnesbeskrivningCybersäkerhet fokuserar på tekniska säkerhetsaspekter samt skydd av system som är uppkopplade till internet och omfattar skydd av programvara, data och maskinvara.ArbetsuppgifterDen biträdande universitetslektorn kommer vara engagerad i universitetets utbildning, särskilt vår nystartade masterutbildning i Cybersäkerhet, men i förekommande fall även kurser på grundnivå och forskarnivå. Därutöver ingår pedagogiska utvecklingsarbeten och forskning, primärt inom postkvantumskydd och penetrationstester, men även andra delområden inom cybersäkerhetsområdet utifrån egna forskningsintressen och pågående forskningsprojekt.BehörighetFör att uppfylla kraven för att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande
ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen
I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
BedömningsgrunderFör befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
vetenskaplig skicklighet
övriga bedömningsgrunder
Följande övriga bedömningsgrunder viktas lika:
Övriga bedömningsgrunder:
graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet
administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
förmåga att samverka med det omgivande samhället
förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
kunna undervisa på svenska
avlagd doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång
De flesta medarbetarna vid ämnet Cybersäkerhet är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.
Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.
Prövning till universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor, och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.
Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.
Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: SACO-S Diana Chroneer, (+46)920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
och OFR-S Marika Vesterberg, (+46)920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se
Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken https://www.ltu.se/download/18.4857b8d018b84b04208893d/1698827835983/INSTRUKTIONER%20F%C3%96R%20S%C3%96KANDE%20SVe.pdf
för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.Sista dag att ansöka är 21 maj 2026Referensnummer: 2386-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
