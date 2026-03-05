Biträdande rektor till Färjestadens högstadium
2026-03-05
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Höstterminen 2021 startades Färjestadens högstadium i helt nybyggda lokaler. Skolan är utformad för att kunna erbjuda flexibla lärmiljöer, aktiviteter, studieytor och arbetssituationer där varje elev ska kunna hitta sin bästa plats för stunden. På arbetsplatsen kommer du att möta kollegor med ett stort engagemang för elevernas kunskapsutveckling och som verkar för att skapa en kreativ arbetsmiljö. Samarbete, kollegialt lärande, trygghet och glädje genomsyrar verksamheten.
Letar du efter ett arbete där du får utvecklas varje dag tillsammans med dina kollegor och skolans elever? Vill du vara delaktig i att bygga upp en ny modern verksamhet och bidra till skolans fortsatta utveckling? Brinner du för att arbeta med skolutveckling och nära elevers lärande och utveckling? Är du en lagspelare med stort driv och engagemang? Då är tjänsten som biträdande rektor på Färjestadens högstadium arbetet för dig!Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
I Färjestaden ligger Färjestadens högstadium och i och med utökning av verksamheten söker vi nu ytterligare en biträdande rektor till vårt team. Detta är en spännande möjlighet att få vara med att bygga upp en verksamhet i utveckling. Skolledning på Färjestadens högstadium bygger på lagarbete där vi delar med oss av kunskaper och kompetenser för att tillsammans med våra kompetenta och engagerade medarbetare ge alla elever de bästa förutsättningarna att nå våra högt ställda mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk grundutbildning inom pedagogik och som vill arbeta i team i ledningsorganisationen. I rollen som biträdande rektor är du pedagogisk ledare och chef med personalansvar delegerat från rektor. Skolutveckling är drivkraften i ditt arbete. Dina arbetsuppgifter som biträdande rektor kommer spänna brett utifrån verksamhetens behov och du behöver kunna arbeta flexibelt med stort eget ansvar. Som biträdande rektor ser du vikten av ett gott samarbete med skolan alla aktörer och du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du kan hantera och överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
För att du ska trivas i rollen är det även viktigt att du är strukturerad och kan planera aktiviteter och projekt i god tid. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultat. Då arbetet ibland kan vara krävande med många olika processer ser vi även att du arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt för att uppnå hög kvalitet i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Det är viktigt att du som söker vill vara en del av ett team och jobba tillsammans med övrig skolledning. För att trivas hos oss är du en trygg person som uppskattar samarbete, struktur och kreativitet. Självklart trivs du även i alla sammanhang på högstadiet och tillsammans med våra elever.
Erfarenheter av skolledningsarbete i år 7-9 kan vara meriterande. Rektorsutbildning är meriterande.
Urval och intervjuer sker löpande.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
