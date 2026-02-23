Biträdande rektor Hö2, VBU
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) är ett kommunalförbund som arbetar på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner. VBU bedriver gymnasial utbildning, vuxenutbildning, anpassad gymnasieskola, yrkeshögskoleutbildning, uppdragsutbildning, kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt kulturskola. VBU har ca 260 anställda, ca 3 000 elever och omsätter ca 260 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om våra skolenheter hittar du på vår hemsida.
ARBETSBESKRIVNING
Har du ett starkt intresse för skolutveckling och har tidigare erfarenheter av skolledning på gymnasiet? Har du ett stort intresse för lärande och pedagogik? Då kanske du är personen vi letar efter. Till VBU söker vi nu en stark och dynamisk ledare som vill arbeta för att utveckla elevernas lärande. Vi söker dig som vill anta utmaningen att tillsammans med dina kollegor leda och utveckla programmen på skolenheten Högbergsskolan 2 (IN, EE, TE, NA, IM).
Som biträdande rektor på VBU och Hö2 bistår du rektor i arbetet mot programmen. I tjänsten inför enskilda ledningsuppgifter som rektor delegerar till dig (såsom programfrågor, medarbetarsamtal och resultatsamtal, vikarieanskaffning m.m.). Högbergsskolan 2 har flera program som är i rampljuset för utveckling - industribranschen i Ludvika expanderar vilket ställer stora krav på både yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen för att tillgodose arbetsmarknadens behov.
Du arbetar tillsammans med rektor för Hö2/Smeden. Inom din skolenhet arbetar du aktivt på olika sätt med systematiskt kvalitetsarbete för att stödja elevernas motivation och möjligheter att nå sin fulla potential och du samverkar med både lärare, elevhälsoteam och skolledning. Du arbetar för ökad måluppfyllelse för eleverna, utvecklar verksamheten tillsammans med rektor och skapar en trygg arbetsmiljö för alla på skolan. Du ingår i den övergripande ledningsgruppen.
Du arbetar också med att marknadsföra skolan och du är en god ambassadör för VBU. I ditt uppdrag ingår även att bygga nätverk samt att skapa och upprätthålla ett gott samarbete med närsamhället och branscher. Du rapporterar till rektor som är din närmaste chef, samt till verksamhetschef för gymnasiet i vissa frågor.
DIN PROFIL
Du har pedagogisk högskoleutbildning och tidigare erfarenhet av ledarskap. Vi ser gärna att du också arbetat som rektor samt har genomfört rektorsutbildningen. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrkesprogram och eller de andra programmen på enheten. Du har ett tydligt, engagerat, verksamhetsnära och resultatinriktat ledarskap med elever och medarbetare i centrum.
Du är trygg i dig själv och trivs både i ledarrollen och som lagspelare. Du verkar för att skapa förutsättningar för samverkan mellan lärare och personalgrupper på skolan utifrån en strategisk plan och pedagogisk plattform i rollen som biträdande rektor. Viktig är förmågan att främja och utveckla delaktighet, förhållningssätt och arbetsprocesser utifrån vår värdegrund som sammanfattats på följande vis: "Jag skapar delaktighet, trygghet och samarbete, genom öppenhet och respekt". Värdegrunden ska vi leva upp till i alla situationer och i alla relationer.
Vi erbjuder
I din vardag har du ett nära samarbete med rektor och övriga skolledarkollegor. Du har god tillgång till administrativt stöd och till centrala stödfunktioner inom elevhälsa, ekonomi, HR samt forskning och utveckling via samarbete i PuD (Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna). Hos oss finns också möjligheter att utvecklas i din chefs- och ledarroll genom kompetensutveckling i olika former.
Om anställningsvillkoren
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start från augusti eller tidigare enligt överenskommelse. Vi tillämpar i vissa fall provanställning upp till 6 månader samt begär uppvisande av utdrag ur belastningsregistret vid anställning. Din ansökan är allmän handling och vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Mer information om skolenheten och uppdraget får du under rekryteringsprocessen.
Om ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Bifoga relevanta examensbevis i din ansökan. Sista ansökningsdag är 260323. Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Magnus Westerlund
Rektor Hö2 och Smeden
0240-66 77 92Magnus.westerlund@vbu.ludvika.se
Kerstin Enberg
HR-ansvarig
0240 - 66 77 02kerstin.enberg@vbu.ludvika.se
Jenny Borgström
Sveriges skolledare
0240-864 84jenny.borgstrom@ludvika.se Ersättning
