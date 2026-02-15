Biträdande rektor
2026-02-15
Läroverket är en högstadieskola centralt belägen, nära tågstationen, i Hudiksvall.
Skolan har ca 490 elever och 65 personal. Det unika med Läroverket är en mycket hög lärarbehörighet och en personalgrupp som upplever en trivsel och ett gott kollegialt samarbete i sin arbetsvardag. Här går fantastiska elever som i återkommande enkätundersökningar svarar att de upplever en hög grad av trygghet och trivsel.
Som biträdande rektor kommer du tillsammans med rektor att leda utvecklingen av verksamheten på skolan. Du kommer att leda vår personal framåt i skolutvecklingsfrågor och stötta dem i pedagogiska frågor.
Arbetsuppgifter i korthet:
- Du delar ansvar och driver frågor kring elevhälsoärenden med rektor och elevhälsoteamet.
- Du delar personalansvar med rektor.
- Du deltar i och ansvarar för arbetet med skolans organisation och det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Du finns med och driver det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.
- Du är synlig i verksamheten och finns vid behov nära elever och personal.
- Tjänsten kommer att utformas utifrån dina styrkor och din kompetens i dialog med rektor. Profil
Du har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och är en god kommunikatör. Du är strukturerad och samtidigt kreativ i ditt sätt att agera med stort fokus på skolans mål och resultat. Du har en god samarbetsförmåga och du brinner för barns lärande och utveckling.
Vi ser det som meriterande om du har kunskap och erfarenhet av elevhälsoarbetets olika delar.
Innan erbjuden anställning ska ett godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Månadslön
