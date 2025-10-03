Biträdande rektor
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
LBS Stockholm Södra är en skola som präglas av nyfikenhet och utvecklingslust. Vi är en kreativ gymnasieskola, där eleverna läser det estetiska programmet eller teknikprogrammet. Här finns en vänlig stämning och ett tryggt sammanhang i vårt fina Campus Södermalm. Vi söker nu en positiv och kunnig biträdande rektor som i nära samarbete med rektor kan bidra till ett strukturerat arbete för fortsatt utveckling och lärande.
Du har gedigen erfarenhet av att arbeta i gymnasieskola och har dessutom erfarenhet av personalledning inklusive medarbetarsamtal, lönesättning, rekrytering, kompetensutveckling. Vi värdesätter ditt pedagogiska kunnande och blir glada om du dessutom har vana vid några av följande; arbete i EHT, budgetarbete, administrativt arbete på gymnasieskola, systematiskt kvalitetsarbete. Vi ser gärna att du har påbörjat eller slutfört den statliga rektorsutbildningen.
I tjänsten kommer bland annat följande att ingå:
• Personalansvar för 15-20 medarbetare
• Ledning av skolans EHT
• Ledning av skolans administrativa team
• Vara behjälplig i skolans budgetarbete
• Vara behjälplig i skolans systematiska kvalitetsarbete
Som person tror vi att du är initiativrik, modig och bra på att skapa tillitsfulla relationer. Vi vet att för att trivas hos oss, behöver du ha ett genuint engagemang för våra gemensamma elever.
Rekrytering sker fortlöpande, tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt datum.
