Biträdande Projektledare - Slussen
2026-03-09
Vi söker en biträdande projektledare till Slussen för uppdrag hos en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som biträdande projektledare arbetar du inom Program Saltsjöbanan och bidrar till genomförandet av investeringar som ska säkerställa ett tryggt, säkert och tillgängligt resande längs banan. Rollen innebär att stödja projektledningen i både strategiska, taktiska och operativa frågor under hela projektcykeln - från planering och projektering till genomförande, test, överlämning och trafikstart. Du är en del av avdelningen Investeringsprojekt inom sektion lokalbana järnväg och arbetar nära projektorganisationen i projektet för återbyggnaden av järnvägen mellan Henriksdal och Slussen. Rollen innebär också att bidra till projektets planering, målstruktur, budgetarbete och uppföljning samt samverka med interna och externa aktörer inom programmet. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Leda projektet genom planerings-, genomförande- och överlämningsfasen i enlighet med framtagen projektplan, huvudprocesskarta samt övriga riktlinjer, rutiner och strategier.
Leda framtagning av bygghandling/förfrågningsunderlag samt stötta upphandlingsledaren vid upphandling och utvärdering av inkomna anbud.
Leda projektet genom entreprenadfasen och besiktningen samt överlämning till beställare/förvaltare.
Ansvara för att entreprenaden bedrivs enligt gällande kontraktshandlingar samt AB04.
Ansvara för uppföljning av skyddsronder samt vid behov delta själv för beställarens räkning tillsammans med övriga byggledning.
Ansvara för att TKI (tid, kostnad, innehåll) hålls enligt genomförandebeslut och fastställd projektplan.
Säkerställa att projektet under samtliga faser är bemannat utefter behov och arbetsbelastning.
Ansvara för resursplanering och -hantering såsom avrop av konsulter, projektanpassning av uppdragsspecifikationer och kravprofiler, rollbeskrivningar samt genomföra projektspecifik introduktion till projektmedlemmarna.
Ansvara för riskhanteringen och löpande identifiera, analysera och hantera risker.
Ta fram och följa upp avtal.
Se till att beslutsvägar följs samt att förväntningarna på leveransen är tydliga för projektmedlemmarna.
Ansvara för månatliga prognos-, utfallsrapporteringar samt statusrapporteringar.
Ansvara för att förbereda och leda möten samt workshops inom projektet.
Kommunicera och samarbeta med projektets intressenter, inklusive projektledare, projektmedlemmar, leverantörer och andra berörda parter inom programmet och organisationen.
Arbeta med ständiga förbättringar av projektets interna rutiner och vid behov revidera projektets styrande dokument som projektplaner m.m.
Stänga projektet, sammanställa erfarenheter och leverera slutrapport.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 5 års sammanlagd erfarenhet i roller som huvudprojektledare/ projektchef/Kvalitetschef/projektledare för bygg- och anläggnings- och/ eller BEST-projekt.
Högskoleexamen eller högre inom samhällsbyggnad eller motsvarande kompetens/ erfarenhet genom att ha arbetat med spårbunden trafik i minst 6 år i olika roller som exempelvis (i oberoende ordning) byggledare, tekniskprojektledare, projekteringsledare, projektör, kvalité, projektingenjör
Sammanlagt minst 5 års erfarenhet från arbete inom spårbunden trafik/ BEST i olika roller så som byggledare, teknisk projektledare, projekteringsledare, projektör, projektingenjör, kvalitetsledare, projektledare eller platschef. (Rollerna listas utan inbördes ordning).
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska språket i tal och skrift.
Meriterande
Minst tre (3) års erfarenhet som projektledare i en entreprenad i storstadsmiljö/ tät bebyggelse i direkt anslutning till annan trafikdrift under pågående entreprenad som kräver samordning (t ex väg, järnväg, sjöfart) samt med många samordningsgränssnitt.
Grundutbildning i BAS P/U (AFS 2023). Styrks med giltigt utbildningsbevis vilket ska uppvisas innan start av uppdraget.
Erfarenhet av uppföljning av entreprenadkontrakt med ett kontraktsvärde om minst 300 miljoner kronor i minst ett (1) projekt.
Genomfört grundutbildning inom entreprenadjuridik (AB04, ABT06, ABK09). Styrks med giltigt utbildningsbevis vilket ska uppvisas innan start av uppdraget.
Minst 4 års erfarenhet av arbete med BEST-anläggningsprojekt i ledande position.
Minst 3 års erfarenhet av produktionsskedet (entreprenadskedet) för infrastrukturprojekt inom BEST hos en offentlig beställare.
Erfarenhet av minst ett (1) samverkansprojekt inom projektering eller produktion (ex. samverkan med en annan beställare, med fler än en beställare eller med en entreprenör).Dina personliga egenskaper
Hög samarbetsförmåga
Lösningsorienterad och initiativrik för att hitta alternativa lösningar
God förmåga att planera arbetet utifrån givna tidsramar och leverera resultat inom utsatt tid
God förmåga att arbeta självständigt
Kvalitetsmedveten och "ordning och redaOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
