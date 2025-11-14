Biträdande lektor i offentlig förvaltning
Biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som syftar till att den anställde ska ges möjlighet att utveckla sin pedagogiska och vetenskapliga skicklighet. En biträdande universitetslektor kan vid anställningens slut ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska hen befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.
Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.spa.gu.se
Ämne
Offentlig förvaltning
Ämnesbeskrivning
Förvaltningshögskolan bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnet offentlig förvaltning. Utbildningen omfattar kandidat- och mastersprogram, forskarutbildning samt uppdragsutbildning. Förvaltningshögskolan ansvarar också för kurser på förskollärarprogrammet och rektorsprogrammet. Utbildning och forskning i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning fokuserar på tre områden: politik, demokrati och förvaltning; förvaltningsekonomi; organisation, management och samhälle.
För närvarande bedrivs forskning om bland annat administration och byråkrati, professioner, lokalisering, AI, cybersäkerhet, upphandling, ekonomistyrning, migration och arbetsintegration, rättsliga perspektiv. Mer information om våra forskare och pågående forskning återfinns här hitta person
Förvaltningshögskolan välkomnar både sökande som ansluter sig till några av våra befintliga forskningsområden och sökande som önskar utveckla andra områden inom ämnet offentlig förvaltning.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning består till hälften av forskning och till hälften av undervisning. I undervisningsdelen kan även administrativa uppgifter ingå. Undervisningsspråk är svenska och engelska. Arbetsuppgifterna omfattar:
• Forskning inom ämnet offentlig förvaltning. Det står den biträdande universitetslektorn fritt att välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer, samla in data och välja forskningsmetoder. Det ingår att aktivt söka extern finansiering till egen forskning och att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Den biträdande universitetslektorn förväntas också delta i det internationella samtalet genom medverkan i konferenser och genom internationell publicering.
• Undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grundläggande och avancerad nivå i offentlig förvaltning. Även undervisning inom utbildning på forskarnivå kan bli aktuell. Undervisning på de flesta program och kurser vid institutionen kan komma i fråga. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.
• Samverkan med det omgivande samhället.
• Aktivt deltagande i utvecklingen av institutionens verksamhet i Göteborg.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt i Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet (GU 2024/1687).
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i offentlig förvaltning eller annat för anställningen relevant ämnesområde där förvaltningsperspektivet är centralt, såsom exempelvis sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, företagsekonomi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha erfarenhet av forskning och undervisning med relevans för området offentlig förvaltning och för det aktuella forskningsprojektet.
För ansökan och mer information se: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
