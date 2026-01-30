Biträdande forskare
Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en biträdande forskare, med placering vid Sektionen för psykiatri och neurokemi.
På Neurokemiska laboratoriet inom sektionen bedrivs neurokemisk forskning med inriktning att förstå patofysiologin vid Alzheimers sjukdom. Ett viktigt mål är att identifiera proteinförändringar kopplade till patofysiologin, så kallade biokemiska markörer, vilka kan användas till att förstå sjukdomsmekanismer, för diagnostik och för att följa effekten av läkemedel.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Den biträdande forskaren kommer att bidra till det pågående arbetet med att identifiera och karakterisera nya biokemiska proteinmarkörer relevanta för Alzheimers sjukdom och andra neurologiska tillstånd, inklusive Parkinsons sjukdom och traumatiska hjärnskador. Rollen innefattar validering och utvärdering av nya analytiska metoder samt genomförande av kliniska neurokemiska studier med dessa tekniker.
Arbetsuppgifterna omfattar analys av proteinbiomarkörer i cerebrospinalvätska (CSV) och blod med immunoassay-baserade plattformar såsom Cobas, MSD, Simoa och NULISA. Utöver laboratoriearbete ingår administrativa uppgifter kopplade till forskningsprojekten, såsom att förbereda datarapporter, hantera förråd av reagenser och provmaterial, följa upp underhåll av laboratorieutrustning samt bistå vid inköp av reagenser och laboratoriematerial.Kvalifikationer
Sökande ska ha en utbildningsbakgrund som är relevant för anställningen, exempelvis kandidatexamen i biologi eller närliggande område, eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning som laboratorietekniker. En masterexamen eller doktorsexamen inom ett relevant ämnesområde är meriterande. Dokumenterad forskningserfarenhet inom Alzheimers sjukdom, akuta hjärnskador eller proteinbiomarkörer kopplade till dessa tillstånd är meriterande.
Det krävs att sökande har dokumenterad kunskap och praktisk erfarenhet av kvantitativa proteinbaserade immunoassay-metoder, samt god förmåga att hantera dataset och upprätta tydliga och strukturerade datarapporter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, såsom god samarbetsförmåga, god organisatorisk förmåga, noggrannhet och förmåga att arbeta effektivt i en dynamisk forskningsmiljö. Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, är ett krav.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 11 månader, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta forskare Andréa Lessa Benedet, e-post: andrea.benedet@gu.se
Ansvarig chef är professor/sektionschef Henrik Zetterberg, tfn: +46 768 672 647, e-post: henrik.zetterberg@clinchem.gu.se
Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.
Fackliga organisationer
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-20
