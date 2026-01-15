Biträdande Forskare
2026-01-15
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vår forskning fokuserar på rollen av extracellulär singling i cellödesbestämningar under utveckling och sjukdom.
Gruppen, ledd av Dr. Sandeep Gopal, är placerad vid Biomedicinska centrum i Lund. Forskargruppen är en del av Lunds stamcellscentrum och institutionen för experimentell medicinsk vetenskap. Vi söker en biträdande forskare med erfarenhet av matrixbiologi och cancer. Tjänsten börjar den 01 April 2026. Besök länken för mer information om vår forskning https://www.stemcellcenter.lu.se/research-groups/gopalgopal
Vi erbjuder
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Förbered material för projektet. Utför experiment i labbet. Sammanställ, analysera och presentera data från experimentet.
Krav för anställningen är:
• Doktorsexamen i biomedicin eller liknande, eller motsvarande kunskaper förvärvade i Sverige eller utomlands.
• Utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.
• God publikationshistorik och en stark bakgrund inom extracellulär biologi, stamceller och cancer.
• Tidigare erfarenhet av Glycomics, ChIP och cellmembrananalys.
Meriterande för anställningen är:
• Erfarenhet av EMT och proteoglykaner
Tjänsten är placerad i Lund och kräver heltid.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställning och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
