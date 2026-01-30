Biträdande enhetschef till Hörselenheten
2026-01-30
Är du intresserad av att jobba i en sammanhållen hörselvård med allt under ett och samma tak? Vår nuvarande kollega går vidare till en annan roll i verksamheten och vi söker nu dig som vill ta dig an en utmaning inom ledarskap. Du erbjuds ett intressant och utvecklande arbete med möjlighet till individuella kompetensplaner och friskvårdssatsningar.
Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef kommer du ha ett nära samarbete med enhetschef och ytterligare en biträdande enhetschef. Tillsammans kommer ni att leda den dagliga verksamheten och planera för aktiviteter och en framtida verksamhet. Utöver det kommer du även att samarbeta med verksamhetschef och övriga chefer på Öron-, näs- och halskliniken. Majoriteten av tjänsten består av chefsskapet, men innefattar till viss del även kliniskt arbete.
Ditt uppdrag innebär att utveckla verksamheten, arbeta mot uppställda mål genom ett systematiskt förbättringsarbete, bedriva kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och medverka till en god arbetsmiljö. Du kommer att vara närmsta arbetsledare för cirka 10-15 medarbetare inom hörselrehabiliteringen. Du ansvarar för medarbetar-, löne- och rehabiliteringssamtal samt rekrytering inom din arbetsgrupp. Du är med och utvecklar gruppen och deras uppdrag.
Som chef företräder du Region Västmanland och din verksamhet både internt och externt. Det innebär att du arbetar efter och förmedlar de perspektiv och ställningstagande som arbetsgivaren har. Inom Region Västmanland vill vi se ett ledarskap som är utvecklande, närvarande och coachande och som innebär att stödja och tillvarata medarbetarens kunskap och kompetens, möjliggöra medarbetarnas ansvarstagande, lärande och delaktighet.
Om arbetsplatsen
Hörselenheten är en del av Öron-, näs- och halskliniken. Vi har verksamhet i Västerås, Köping, Sala och Fagersta och finns ungefär en timmes resa från Uppsala, Stockholm och Örebro. Hörselenheten är en samlad resurs för länets barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning och dövhet. Verksamheten jobbar utifrån ett helhetsperspektiv med allt från diagnostik, rehabilitering, habilitering och teknisk hörselvård. Hörselenheten finns i nya och fina lokaler på Signalistgatan 6 i Västerås och vi är cirka 40 personer inom olika yrkesområden. Du välkomnas till en liten arbetsgrupp med hög kompetens och god kamratskap.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• Kunskap och utbildning om utvecklande medarbetar- och ledarskap, läs mer: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/utvecklande-medarbetar--och-ledarskap/
• Stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap här: https://regionvastmanland.se/intranat/stod-och-service/chef/chefs--och-ledarskap/
• Ett strukturerat introduktionsprogram
• Möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
• Anställningsförmåner, läs mer om dem här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har en ledarskapsutbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare. Det är högt meriterande om du har utbildning inom hälso- och sjukvård och erfarenhet från liknande verksamhet. Har du erfarenhet av personalledning, leda förbättringsarbete och verksamhetsutveckling, samt kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö är det fördelaktigt. För tjänsten ser vi att du har goda kunskaper i svenska och grundläggande datorkunskaper. B-körkort är ett krav, då resor ingår i tjänsten.
Som biträdande enhetschef blir du en viktig del av vårt ledningsteam. Vi söker en engagerad, trygg och coachande ledare som skapar engagemang, får medarbetare att växa och bidrar till fortsatt utveckling av verksamheten. Du behöver vara strukturerad, kunna tänka strategiskt och ha förmåga att se helheten i verksamhetens frågor. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg och stabil i dig själv, samtidigt som du vågar agera och fatta beslut. Du har ett professionellt förhållningssätt och kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt. Vidare har du lätt för att arbeta i grupp och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid, i grundprofession med tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 februari 2026.
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset, ingång 4 från och med vecka 9.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Region Västmanland
Enhetschef
Ann-Sofie Andertoft ann-sofie.andertoft@regionvastmanland.se 021-17 38 59
9715426