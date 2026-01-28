Biträdande avdelningschef till akutmottagningen
Verksamhetsområde ambulans- och akutsjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Akutsjukvård vid Akademiska sjukhuset är en verksamhet som kännetecknas av specialkompetens i handläggningen av akuta sjukdomstillstånd hos vuxna och barn inom ett flertal medicinska och kirurgiska områden. Akutsjukvården är ett verksamhetsområde under snabb utveckling och förändring. Det omfattar prioritering, diagnostik och behandling av patienter med akuta sjukdomstillstånd. Akutmottagningen har drygt 180 anställda sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och akutläkare.
Nu har du chansen att utmana dig själv och komma till en mycket trevlig arbetsplats med högt i tak! Arbetsplatsen präglas av ett omväxlande arbete där man hela tiden möter nya patienter med alla typer av symtom och skador. Här lär man sig ständigt nya saker och utvecklas i sin kompetens och som människa.
Ditt uppdrag
Som biträdande avdelningschef är du direkt underställd avdelningschefen. I uppdraget ingår ett ansvar för verksamheten och personalen. Uppdraget innebär ett nära samarbete med de andra biträdande avdelningscheferna, sektionschef och verksamhetschef samt övriga avdelningschefer inom verksamhetsområdet ambulans och- akutsjukvård. Ditt uppdrag kommer till stor del bestå av att leda, planera, följa upp och utveckla medarbetare och verksamheten på akutmottagningen. Vi värderar en god samarbetsförmåga med samtliga personalkategorier. Du har ansvar för personal och omvårdnad.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med minst 5 års yrkeserfarenhet och med tidigare erfarenhet av arbete på akutmottagning, specialistkompetens är meriterande. Erfarenhet av tidigare chefsarbete inom hälso- och sjukvårdssektorn är meriterade.
Din kompetens
Du har förmågan att inspirera till förändring och utveckling och är en god teamledare som skapar delaktighet och engagemang i din grupp. Du är tydlig i ditt ledarskap, där din uppgift är att vara drivande och motiverande på arbetsplatsen samt att tillvarata dina medarbetares idéer och visa uppskattning. Är du även ödmjuk och ansvarstagande kan Akademiska sjukhuset vara rätt utmaning för dig.
Vi erbjuder
Du erbjuds en tillsvidareanställning som sjuksköterska, med ett förordnande på 3 år som biträdande avdelningschef. Du kommer inom ditt första år få möjlighet att gå Operativa Chefsprogrammet som ges av Region Uppsala samt kontinuerlig kompetensutveckling i din chefsgrupp. Lön och tillträde enligt överenskommelse. Du kommer arbeta 50% administrativt och 50% som klinisk sjuksköterska. Tjänstgöring dag och kväll tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
Avdelningschef Madeleine Ödman, 018-611 91 92
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
