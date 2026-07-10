Biståndshandläggare, deltid
Trosa kommun / Administratörsjobb / Trosa Visa alla administratörsjobb i Trosa
2026-07-10
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Vård och omsorg i Trosa kommun har under många år bedrivit en verksamhet med hög kvalitet och engagerade medarbetare. Vi arbetar med individcentrerad vård och omsorg där varje människas behov står i fokus. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till att våra medborgare får rätt stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Genom ditt arbete är du med och skapar trygghet, delaktighet och livskvalitet
Myndighetsenheten ansvarar för myndighetsutövning inom äldreomsorg och funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt färdtjänst och riksfärdtjänst.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av biståndshandläggare, myndighetschef, förste biståndshandläggare, anhörigkonsulent och avgiftshandläggare. Som ny medarbetare får du en strukturerad introduktion och ett nära stöd i ditt dagliga arbete.
Vi erbjuder ett varierat och självständigt arbete med stort eget ansvar i en arbetsmiljö där vi samarbetar, delar kunskap och utvecklas tillsammans.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG SOM BISTÅNDSHANDLÄGGARE?
Som biståndshandläggare utreder, beslutar och följer du upp insatser enligt socialtjänstlagen, främst inom äldreomsorgen. Du handlägger även ärenden inom färdtjänst och riksfärdtjänst.
Du har nära kontakt med den enskilde, anhöriga och den enskildes företrädare. Arbetet innebär också samverkan med kommunens hälso- och sjukvård, utförare, vårdcentraler och slutenvård för att säkerställa att varje individ får rätt stöd utifrån sina behov och förutsättningar.
Rollen innebär ett stort eget ansvar samtidigt som du är en viktig del av teamet. Vi arbetar med ett professionellt bemötande och nära samarbete för att ge våra medborgare bästa möjliga stöd.
Vi använder verksamhetssystemet Treserva och arbetar utifrån IBIC – Individens behov i centrum.
Tjänsten är på deltid och kan, utifrån verksamhetens behov, komma att utökas över tid.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som har:
socionomexamen eller annan likvärdig utbildning
god förmåga att utrycka till väl i tal och skrift
god dokumentations - och datorvana
B-körkort
Det är meriterande om du har:
erfarenheter av myndighetsutövning
erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
erfarenhet i verksamhetssystemet Treserva
kunskap och erfarenhet av IBIC (individens behov i centrum)
kunskaper i finska, eftersom Trosa kommun ingår i finskt förvaltningsområde
Som person är du trygg, ansvarstagande och flexibel. Du har ett gott bemötande, visar respekt och förståelse för andra människor och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar självständigt, tar initiativ och planerar ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt. Du har god beslutsförmåga och kan omsätta lagstiftning och mål i praktisk handling, alltid med den enskildes behov i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VAD ERBJUDER VI?
Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion. Du får stöd av chef, förste biståndshandläggare och kollegor. För att underlätta balansen mellan arbete och fritid finns möjlighet till flextid när arbetet tillåter det. Hos oss får du bland annat:
Flexibla arbetstider
Förmånliga semestervillkor
Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter via Sunt Liv
Förstärkt tjänstepension som ger dig mer
Trygga villkor med kollektivavtal och försäkringar
Extra ersättning om du blir förälder (och/eller sjuk)
Möjlighet till kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll
Nära ledarskap, korta beslutsvägar och ett meningsfullt samhällsuppdrag
Ledarutvecklingsprogram för våra blivande ledare
Introduktionsdag för alla nyanställda
Goda pendlingsmöjligheter och gratis parkering
Läs mer om våra förmåner i broschyren om vårt https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Deltid (50 %). Det kan finnas möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad längre fram, beroende på verksamhetens behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse
REGISTERUTDRAG
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister. Ett sådant utdrag behöver beställas av personen själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/.
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trosa Kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/
619 80 TROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trosa kommun Kontakt
Enhetschef
Baktash Nayosh baktash.nayosh@trosa.se +4615652122 Jobbnummer
9998855