Biståndshandläggare
2025-12-08
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Biståndshandläggare - tillsammans skapar vi trygghet och riktning
Sotenäs kommun, Omsorgsförvaltningen
Vill du arbeta på en plats där människor räknas, där närheten till kollegor är lika självklar som närheten till havet?
Vi söker dig som vill vara en del av ett litet, varmt och engagerat team - där vi varje dag gör skillnad för människor som behöver stöd för att leva ett tryggt, värdigt och självständigt liv.
Hos oss får du arbeta brett inom myndighetsutövning. Vi är ett mindre team där vi stöttar varandra, delar kunskap och bygger ett arbetssätt som präglas av ansvarstagande, omtanke och professionellt mod. Här arbetar vi nära varandra, med korta beslutsvägar och en kultur där man får växa.
Om uppdraget
Som biståndshandläggare möter du människor i olika skeden av livet och gör bedömningar utifrån socialtjänstlagen. Arbetet är varierat och vi har en uppdelning mellan områden - men eftersom vi är en mindre grupp får du möjlighet att utveckla en trygg bredd i din profession. Du står aldrig ensam: vi arbetar tillsammans, tänker tillsammans och håller varandra uppe när det behövs.
Vi befinner oss i en tid av utveckling, där det förebyggande perspektivet och helhetssynen blir allt mer centrala. Här får du vara med och forma framtidens arbetssätt.
Vi söker dig som
- har socionom, beteendevetenskaplig - eller YH-utbildning, eller annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av LSS handläggning
• är empatisk, analytisk och trygg i mötet med människor
• uppskattar ett nära samarbete men arbetar självständigt och strukturerat
• trivs när du får ta ansvar och bidra till utveckling
• är flexibel
Erfarenhet av LSS och/eller socialpsykiatri är meriterande
Vi erbjuder dig
- ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
- engagerade kollegor och ett arbetsklimat där vi hjälper, lyfter och stöttar varandra
- en arbetsplats med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka
- kompetensutveckling och utrymme att växa i rollen
- ett sammanhang där både professionalism och medmänsklighet får ta plats
Och som bonus: en arbetsmiljö i en av landets vackraste kommuner - där naturen, havet och tystnaden ger plats för återhämtning även mitt i vardagen.
Vill du bli en del av oss?
Skicka in din ansökan - vi intervjuar löpande och ser med varm nyfikenhet fram emot att lära känna dig.
Tillsammans bygger vi ett tryggt och omtänksamt Sotenäs.Publiceringsdatum2025-12-08Anställningsvillkor
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/kommunensomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.html
Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras in inför en eventuell anställning, beställ detta från Polismyndigheten i god tid. För yrkesroller inom omsorgen används Kontroll av egna uppgifter enligt blanketten https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Kuvertet ska vara oöppnat vid överlämning.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
