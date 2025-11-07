Biståndshandläggare
2025-11-07
Vi söker biståndshandläggare till Biståndsenheten.
Vår målgrupp är i huvudsak inom äldreomsorgen.
Din roll
I uppdraget ingår att informera, utreda, bedöma behov, fatta beslut om insatser samt följa upp beslut enligt Socialtjänstlagen. Du ska även samverka med olika utförare och andra angränsande verksamhetsområden.
Vi arbetar med behovsbedömning enligt IBIC/ICF-modellen, vilken är en modell som synliggör brukarens behov, aktivitet och delaktighet.
Dokumentationen enl. SoL sker i verksamhetssystemet Lifecare Myndighet.
Det ordinära boendet betonas starkt som den självklara utgångspunkt för insatser vilket ökar förutsättningarna för att den enskilde kan bo kvar och känna sig trygg i sin naturliga miljö.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som är socionom/socialpedagog med socialrätt 15 hp eller har annan högskoleutbildning inkl. socialrätt 15 hp, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du ska ha god kunskap och erfarenhet inom myndighetsutövning och de krav på dokumentation som finns inom området.
Dina personliga egenskaper är självständighet, initiativförmåga samt förmåga att skapa förtroendefulla möten och förmåga till samarbete. Du bör ha intresse av och vara lyhörd för enskilda individers behov.
Som person är du en god kommunikatör såväl muntligt som skriftligt samt är bra på att skapa goda och tillitsfulla relationer till dina kollegor och samverkanspartners.
Vi tror att du trivs på en arbetsplats där du får vara flexibel och engagerad samt att du mår bra av att arbeta enskilt såväl som i grupp.
Du tar egna initiativ och är driven i den egna arbetsprocessen med god förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som också stimuleras av utmaningar och kan hantera stress.
Meriterande är goda kunskaper om metoden IBIC, individens behov i centrum samt erfarenhet av att dokumentera enl. metoden.
Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Biståndsenheten är en av tre enheter inom Individ - och familjeenheten inom Socialförvaltningen.
Biståndsenheten består av nio biståndshandläggare inom SoL och planeringsteam i Samsa, tre handläggare inom LSS, en samordnare, en handläggare för färdtjänst och bostadsanpassning , en anhörigkonsulent, en systemadministratör samt två socialadministratörer.
Biståndsenheten är mitt i en spännande utvecklingsperiod med ny socialtjänstlag i sikte, där du har möjlighet att vara med och påverka!
Vi har ett stort intresse för utveckling av digitala möjligheter.
Du kommer arbeta i en engagerad och kompetent arbetsgrupp där transparens är ett ledord.
På vår enhet värnar vi om ett öppet klimat, hög delaktighet och tillåtelse att växa.
På enheten har vi ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten enl. uppsatta mål, arbeta med kvalitetsfrågor, bidra till ett gott arbetsklimat samt ha ett kundperspektiv med brukaren i centrum.
Förutom att du kommer att arbeta i en utvecklande arbetsmiljö erbjuder Vara kommun även goda förutsättningar för den egna utvecklingen genom handledning, fortbildning, verksamhetsutveckling och ett tydligt ledarskap.
Du har även möjlighet till distansarbete 1 dag/vecka samt flextidsavtal.
Övrig information till sökande
Körkort för personbil är ett krav.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
