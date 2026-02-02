Biomedicinsk analytiker
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Laboratoriemedicin i Dalarna består av avdelningarna transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Vi har ett gränsöverskridande arbetssätt mellan avdelningarna. I Falun befinner vi oss i närliggande lokaler och delar på en gemensam provinlämning. Vår verksamhet är länsövergripande med laboratorier i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora. Då stora satsningar har gjorts på Laboratoriemedicin Dalarna de senaste åren kommer du att arbeta i fräscha och nyrenoverade lokaler i en miljö med modern utrustning.
Biomedicinsk analytikerPubliceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker en biomedicinsk analytiker till vårt serologiska laboratorium inom Transfusionsmedicin. Arbetet innebär kontinuerlig kväll och helg tjänstgöring. Du kommer att ingå i ett arbetsteam, med möjlighet både att få arbeta självständigt och i lag med övriga biomedicinska analytiker. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är laborativt arbete förenligt med immunologi, blodgruppsserologi och transfusionsmedicin. Här ingår instrument-hantering, manuella metoder, resultatbedömningar, tekniskt godkännande, felsökningar samt kund- och remittent kontakter. Även arbete med komponent-framställning kan komma att ingå i tjänsten, liksom tappning av blodgivare beroende på din erfarenhet och profil.
Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och vi vill att våra medarbetare får variation i sitt arbete. Behörighet att utföra flera olika arbetsuppgifter skapar möjligheter att bygga en robust verksamhet. Lagarbete och gott arbetsklimat värdesätts. Tjänsten är en tillsvidareanställning och arbetstiden är schemalagd såväl dagtid som på obekväm arbetstid, med start enligt överenskommelse.
Övrig informationKvalifikationer
För tjänsten behöver du vara legitimerad biomedicinsk analytiker, med god kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom laboratoriemedicin eller har arbetat med GMP. Personliga egenskaper för att passa i denna roll är självständighet, kvalitetsmedvetenhet och flexibilitet. Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
