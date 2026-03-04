Bilvård
Bilvårdscenter Skellefteå AB / Servicepersonaljobb / Skellefteå Visa alla servicepersonaljobb i Skellefteå
2026-03-04
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilvårdscenter Skellefteå AB i Skellefteå
Vi söker en driven person med intresse för bilar och bilvård!
Är du passionerad när det gäller bilar och tycker om att se ett fordon förvandlas från smutsigt till skinande rent? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Vi söker en noggrann och driven person som vill arbeta med bilvård. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Handtvätt och rengöring av fordon
Invändig rekonditionering
Polering och vaxning
Enklare underhåll och vård av fordon
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för bilar
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
Är självgående men trivs med att arbeta i team
Har B-körkort (meriterande/krav - anpassa vid behov)
Tidigare erfarenhet av bilvård är meriterande
Vi erbjuder:
Ett roligt och varierande arbete
Möjlighet att utvecklas inom bilvård
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: Info@bilvardscenter.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilvårdscenter Skellefteå AB
(org.nr 559472-0749)
Tjärnvägen 6 (visa karta
)
931 61 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ted Hugosson Info@bilvardscenter.nu Jobbnummer
9778016