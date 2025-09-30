Biltvätt och rekonditionering

BVT Recond AB / Servicepersonaljobb / Göteborg
2025-09-30


Visa alla servicepersonaljobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos BVT Recond AB i Göteborg

Bli en del av vårt team på Ditec Sisjön!
Vill du vara med och göra skillnad inom fordonsvård? Då är detta din chans att bli en del av vårt växande team på Ditec Sisjön!
Vi på Ditec Sisjön är experter inom fordonsrengöring och erbjuder en mängd olika tjänster för att hålla fordon i toppskick, både invändigt och utvändigt. Vårt fokus ligger på att erbjuda högkvalitativ service som överträffar kundernas förväntningar och lämnar ett varaktigt intryck.
Vi söker nu efter engagerade och passionerade individer som vill växa tillsammans med oss och leverera enastående resultat till våra kunder. Som en del av vårt team kommer du att få möjlighet att utveckla dina färdigheter inom fordonsvård och arbeta i en dynamisk och stimulerande miljö.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Kvalifikationer
Erfarenhet inom fordonsvård är en fördel men inget krav. Vi erbjuder internutbildning för rätt kandidater.
Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer.
Team player med god kommunikationsförmåga.
Flexibilitet och förmåga att arbeta i en snabbt föränderlig miljö.

Dina arbetsuppgifter
Biltvätt, Bilrekond, Polering och vaxning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: jobb.ditec@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekond".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bvt Recond AB (org.nr 556239-7025)
August Barksgatan 13C (visa karta)
421 32  VÄSTRA FRÖLUNDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ditec Sisjön

Jobbnummer
9534062

Prenumerera på jobb från BVT Recond AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos BVT Recond AB: