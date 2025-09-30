Biltvätt och rekonditionering
2025-09-30
Bli en del av vårt team på Ditec Sisjön!
Vill du vara med och göra skillnad inom fordonsvård? Då är detta din chans att bli en del av vårt växande team på Ditec Sisjön!
Vi på Ditec Sisjön är experter inom fordonsrengöring och erbjuder en mängd olika tjänster för att hålla fordon i toppskick, både invändigt och utvändigt. Vårt fokus ligger på att erbjuda högkvalitativ service som överträffar kundernas förväntningar och lämnar ett varaktigt intryck.
Vi söker nu efter engagerade och passionerade individer som vill växa tillsammans med oss och leverera enastående resultat till våra kunder. Som en del av vårt team kommer du att få möjlighet att utveckla dina färdigheter inom fordonsvård och arbeta i en dynamisk och stimulerande miljö.

Publiceringsdatum: 2025-09-30

Kvalifikationer
Erfarenhet inom fordonsvård är en fördel men inget krav. Vi erbjuder internutbildning för rätt kandidater.
Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer.
Team player med god kommunikationsförmåga.
Flexibilitet och förmåga att arbeta i en snabbt föränderlig miljö.

Dina arbetsuppgifter
Biltvätt, Bilrekond, Polering och vaxning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
