Biltvätt , Däckbyte

The Wash by Smista AB / Servicepersonaljobb / Sundbyberg
2025-09-26


Vi söker en driven person till biltvätt & däckskifte!
Är du noggrann, gillar att jobba fysiskt och har ett öga för detaljer? Då har vi jobbet för dig!

2025-09-26

Dina arbetsuppgifter
• Handtvätt och invändig rengöring av bilar
• Däckskifte (sommar-/vinterdäck)
• Kontroll och förvaring av däck
• Underhåll av arbetsplats och utrustning
Vi Söker dig som:
• Är punktlig, arbetsvillig och noggrann
• Har god fysik och gillar att arbeta med händerna
• Är stresstålig och kan hålla högt tempo under säsong
• Har B-körkort (meriterande, men ej krav)
• Tidigare erfarenhet från biltvätt eller däckverkstad är ett plus, men inget krav - vi lär dig gärna!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: sumpantvatt@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anställning".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
The Wash by Smista AB (org.nr 556603-1059)
Götgatan 1C (visa karta)
172 30  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Sumpan Biltvätt

Kontakt
Daniel Kasskawo
sumpantvatt@gmail.com
0868441074

Jobbnummer
9528133

