Biltvätt , Däckbyte
2025-09-26
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
Vi söker en driven person till biltvätt & däckskifte!
Är du noggrann, gillar att jobba fysiskt och har ett öga för detaljer? Då har vi jobbet för dig!
• Handtvätt och invändig rengöring av bilar
• Däckskifte (sommar-/vinterdäck)
• Kontroll och förvaring av däck
• Underhåll av arbetsplats och utrustning
Vi Söker dig som:
• Är punktlig, arbetsvillig och noggrann
• Har god fysik och gillar att arbeta med händerna
• Är stresstålig och kan hålla högt tempo under säsong
• Har B-körkort (meriterande, men ej krav)
• Tidigare erfarenhet från biltvätt eller däckverkstad är ett plus, men inget krav - vi lär dig gärna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: sumpantvatt@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anställning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Wash by Smista AB
(org.nr 556603-1059)
Götgatan 1C (visa karta
)
172 30 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sumpan Biltvätt Kontakt
Daniel Kasskawo sumpantvatt@gmail.com 0868441074 Jobbnummer
9528133