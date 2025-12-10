Biltestare / terminalarbetare

Hmta AB / Lagerjobb / Upplands-Bro
2025-12-10


Om jobbet
Terminalarbetare - Hantering av bilar och bilnycklar
Plats: Kungsängen
Anställningsform: timanställning.
Vi söker en noggrann och serviceinriktad terminalarbetare till vårt team! I denna roll kommer du att arbeta med hantering av bilnycklar och fordon i vår terminalmiljö. Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa att våra fordon är testade, i gott skick och redo för nästa steg i processen.

Publiceringsdatum
2025-12-10

Dina arbetsuppgifter
Hantera och organisera bilnycklar
Starta och flytta fordon inom området
Testa fordon i olika digitala system/appar
Tvätta och göra fordonen presentabla
Säkerställa att fordonen är korrekt dokumenterade

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: mikael.karlsson@hmta.se

Arbetsgivare
Hmta AB (org.nr 559253-4258)
Symmetrivägen 23 (visa karta)
196 37  KUNGSÄNGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mikael Karlsson
mikael.karlsson@hmta.se
0762107565

Jobbnummer
9636717

