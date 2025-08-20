Bilrekondare
Är du noggrann, organiserad och trivs i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som bilrekondare hos oss kommer du att arbeta med allt från enklare tvätt och dammsugning till mer avancerade behandlingar såsom polering och lackförsegling. Du kommer att ta hand om både nya och begagnade bilar och säkerställa att varje fordon lämnar oss i toppskick. Som person bör du vara stresstålig, noggrann och organiserad. Vi ser även att du är en god lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra, bidrar till att skapa en god stämning i teamet samt har ett intresse i att utvecklas. Tidigare erfarenhet av arbete med bilrekond samt dator- och systemvana är meriterande. Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
B-körkort
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss på Lecab erbjuder vi dig en trygg anställning med kollektivavtal och goda möjligheter till vidareutveckling i ett framåtlutat växande familjeföretag.
Ansökan och frågor
Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mail. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas tidigare, så ansök så snart som möjligt, dock senast 2025-08-31. Din ansökan skall innehålla CV och ett personligt brev.
Rekryterande chef Fredrik Larsson, fredrik.larsson@lecab.se
svarar gärna på dina frågor om tjänsten. Frågor om processen kan ställas till HR-administratör Malin Larsson, malin.larsson@lecab.se
.
För oss på Lecab är det viktigt att skapa en arbetsplats som präglas av mångfald, jämn könsfördelning och inkludering. Vi ser olikheter mellan människor som en styrka, vi ser därför fram emot sökande som bidrar till vår mångfald. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Är du den vi söker, tveka inte, ansök idag! Ersättning
