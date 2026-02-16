Bilplåtslagare
J BIL Skadecenter AB / Tunnplåtslagarjobb / Göteborg Visa alla tunnplåtslagarjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos J BIL Skadecenter AB i Göteborg
Är du bilplåtslagare som söker ett varierande arbete? Då är detta jobb perfekt för dig. Vi på J BIL Skadecenter AB söker dig som är en driven och självgående plåtslagare till vår bilskadeverkstad.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar allehanda plåtskador, reparation och plåtarbeten i företagets skadeverkstad. Som plåtslagare hos J BIL Skadecenter kommer du att ha ett varierande arbete med olika typer av fordonsskador. Du arbetar självständigt med mycket eget ansvar.Profil
Du är utbildad bilplåtslagare eller har 5 år erfarenhet.
Vi lägger stor vikt på din personlighet då detta är en mindre verkstad och det är viktigt att du passar in i gruppen.Om företaget
Företaget är en auktoriserad skadeverkstad för Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi, Hyundai och Tesla.
Vår verksamhet bedrivs i Göteborg på Hisingen ca. 7 km från Centralstationen mot Tuve. Lokalerna är fräscha, rymliga och ger en bra arbetsmiljö, där både anställda och kunder kan trivas.
Detta är en heltidstjänst med start snarast. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Vi har kollektivavtal.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: alexander.drobac@jbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J BIL Skadecenter AB
(org.nr 556586-8675)
Utängarna 23 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexander Drobac alexander.drobac@jbil.se Jobbnummer
9746150